Ten Hag vạch trần chuyện Ronaldo lười biếng

Erik ten Hag chỉ trích Cristiano Ronaldo làm Man Utd thất vọng, tiết lộ từng đối chất vì thái độ lười biếng.

Trong những chia sẻ mới nhất trên tờ The Athletic, cựu thuyền trưởng Manchester United – Erik ten Hag đã công khai chỉ trích Cristiano Ronaldo. Chiến lược gia người Hà Lan không ngần ngại khẳng định siêu sao người Bồ Đào Nha đã làm cá nhân ông cũng như toàn bộ tập thể Quỷ đỏ thất vọng trong thời gian cả hai còn làm việc chung tại Old Trafford.

Ten Hag tiếp quản ghế nóng tại Man Utd vào mùa hè năm 2022, thời điểm Ronaldo đang ở giai đoạn cuối của chuyến trở về ngắn ngủi tại đội bóng cũ. Mối quan hệ giữa cả hai nhanh chóng rạn nứt đỉnh điểm, dẫn đến việc hợp đồng của chân sút sinh năm 1985 bị chấm dứt chỉ sau chưa đầy nửa mùa giải 2022/23.

Teg Hang công khai chỉ trích Ronaldo (Ảnh: Sun)

Mở lòng về những rạn nứt năm xưa, Ten Hag cho biết: "Cậu ấy đã làm đội bóng thất vọng, và làm tôi thất vọng, bởi vì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch xung quanh cậu ấy. Tôi thậm chí đã bay sang Bồ Đào Nha để trực tiếp trao đổi về định hướng của mình trước khi chính thức nhận việc tại Man United. Rõ ràng, Ronaldo là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử và tôi rất tôn trọng cậu ấy. Nhưng ở thời điểm đó, trên cương vị một HLV, tôi bắt buộc phải đưa ra quyết định hợp lý vì lợi ích chung của tập thể".

Chiến lược gia người Hà Lan nhận định rằng dù Ronaldo có tầm vóc khổng lồ, siêu sao 41 tuổi này đã không còn giữ được sự chuyên nghiệp cần thiết trên sân tập. Ông tố cựu tiền đạo Real Madrid nhiều lần tự ý bỏ dở các buổi tập và thi đấu hời hợt. Đáng chú ý, Ronaldo từng cố tình né tránh một trong ba vòng chạy phạt bắt buộc sau thất bại muối mặt 0-4 trước Brentford – thời điểm Ten Hag bắt toàn đội phải chạy đền bù cho quãng đường họ bị đối thủ vượt mặt ngày hôm trước.

Ronaldo bị tố lười tập (Ảnh: Sun)

"Tôi đã đối chất thẳng thắn với Ronaldo về việc này. Tôi nói nhiều lần rằng mọi người đều sẵn sàng hỗ trợ để đưa cậu ấy vào vị trí thuận lợi nhất, nhưng nếu bản thân cậu ấy không thể tự đưa mình vào vòng cấm thì không ai có thể giúp cậu ấy ghi bàn. Cậu ấy đã không còn đủ khả năng làm điều đó. Thật vô lý khi đổ lỗi cho tôi bắt cậu ấy phải gây áp lực (pressing) dẫn đến kiệt sức. Cậu ấy gần như không di chuyển dù có bóng hay không bóng, và lý do cốt lõi là vì cậu ấy không chịu chuẩn bị nền tảng thể lực cho chính mình", Ten Hag tiết lộ.

Mầm mống mâu thuẫn thực chất đã nhen nhóm ngay từ giai đoạn tiền mùa giải, khi nhà cầm quân người Hà Lan công khai chỉ trích CR7 vì bỏ về sớm trong trận giao hữu với Rayo Vallecano. Thói quen này tiếp tục lặp lại ở trận đấu gặp Tottenham Hotspur tại Ngoại hạng Anh, khi Ronaldo từ chối vào sân từ băng ghế dự bị và tự ý đi thẳng vào đường hầm.

Ten Hag nhấn mạnh: "Mọi đội bóng hàng đầu đều phải mở lòng đón nhận những ngôi sao lớn, nhưng bản thân ngôi sao đó cũng phải làm việc vì tập thể. Ronaldo thường bảo các đồng đội 'hãy giữ sức trên sân tập'. Tôi hiểu triết lý đó nếu bạn đang ở đỉnh cao phong độ, nhưng trước hết, bạn phải tập luyện nghiêm túc để đạt đủ mật độ thể lực cần thiết đã".

Mối quan hệ giữa đôi bên chính thức đổ vỡ hoàn toàn sau khi Ronaldo thực hiện cuộc phỏng vấn chấn động với nhà báo Piers Morgan vào cuối năm 2022, anh công khai tuyên bố "không tôn trọng" Ten Hag. Ngay sau đó, tiền đạo này chuyển sang thi đấu cho Al Nassr tại Ả Rập Xê Út. Dẫu vậy, tính cách kiêu hãnh của CR7 vẫn tiếp tục gây sóng gió khi mới đây, anh lại vừa tự ý rời đợt tập trung của đội tuyển Bồ Đào Nha do nảy sinh mâu thuẫn gay gắt với HLV Jorge Jesus.