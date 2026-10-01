'Vạ miệng' về chuyện miễn nghĩa vụ quân sự sau khi giành HCV ASIAD, đội trưởng U23 Hàn Quốc phải công khai xin lỗi

Đội trưởng U23 Hàn Quốc phải xin lỗi vì lỡ nói "Giờ không phải đi nghĩa vụ quân sự nữa".

Sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U23 Nhật Bản vào ngày 3/10 để bảo vệ thành công tấm huy chương vàng môn bóng đá nam ASIAD 2026, toàn bộ đội hình U23 Hàn Quốc chính thức nhận đặc ân miễn nghĩa vụ quân sự theo quy định quốc gia.

Ngay sau trận chung kết, đội trưởng Lee Gi Hyuk (26 tuổi, hiện khoác áo CLB Gangwon) do quá hưng phấn đã vô tư chia sẻ với truyền thông rằng anh vốn đã nhận giấy triệu tập và chỉ còn đúng 9 ngày nữa là phải chính thức nhập ngũ. Nhờ tấm huy chương vàng ASIAD này, anh đã không phải đi nghĩa vụ quân sự.

Dù việc được miễn thực hiện nghĩa vụ là phần thưởng hợp pháp dành cho các vận động viên mang về vinh quang đỉnh cao cho thể thao nước nhà, chia sẻ có phần thực dụng của Lee Gi Hyuk lại vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ công chúng Hàn Quốc. Trước sức ép gay gắt từ dư luận, Lee Gi Hyuk đã xin lỗi công khai. Lee Ki Hyuk đã nhập cảnh tại sân bay quốc tế Incheon và trả lời phỏng vấn báo chí.

Anh nói: “Với tư cách đội trưởng, tôi đáng lẽ phải suy nghĩ về sức nặng của từng lời nói, nhưng ngay từ đầu tôi đã nói như vậy nên có lẽ các cầu thủ trẻ cũng đã có những hành động tương tự. Tôi thực sự muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả những người đang thực hiện nghĩa vụ quốc phòng”.

Cầu thủ U23 Hàn Quốc phải công khai xin lỗi (Ảnh: Chosun)

Lee Ki Hyuk nói thêm: “Tôi tuyệt đối không xem nhẹ nghĩa vụ quốc phòng. Được thi đấu một trận với tư cách tuyển thủ quốc gia là điều vô cùng quý giá, và tôi hiểu rõ ý nghĩa của sân khấu đó. Nhưng tôi nghĩ phát ngôn của mình đã khiến vấn đề này trở thành một chủ đề được bàn luận theo hướng quá nhẹ nhàng”.

Cầu thủ này khẳng định trong suốt chiến dịch ASIAD 2026, anh chưa bao giờ xem nhẹ trọng trách khi khoác lên mình chiếc áo đội tuyển quốc gia. Lee Gi Hyuk hứa sẽ nghiêm túc tự kiểm điểm hành vi thiếu chín chắn của mình để rút ra bài học sâu sắc cho sự nghiệp thi đấu phía trước.