Bị vợ dọa "đổi mật khẩu nhà" nếu không giành huy chương, xạ thủ Hàn Quốc bắn 5 phát trúng hồng tâm ẵm HCV ASIAD

Lời "đe dọa" đổi mật khẩu nhà và cú đúp Huy chương Vàng nghẹt thở của xạ thủ Hàn Quốc tại ASIAD 2026.

Lời nhắn gửi nửa đùa nửa thật từ người vợ nổi tiếng đã trở thành liều "doping" tinh thần đặc biệt giúp Lee Gun Hyeok thi đấu bùng nổ, xuất sắc giành trọn hai tấm Huy chương Vàng nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD 2026).

Trước khi bước vào cuộc tranh tài nảy lửa tại trường bắn tỉnh Aichi (Nhật Bản), xạ thủ 27 tuổi Lee Gun Hyeok đã nhận được lời cổ vũ không thể độc đáo hơn từ bà xã. Vợ anh là Kim Ye Ji - nữ xạ thủ từng gây sốt toàn cầu khi giành HCB Olympic Paris 2024, hiện đồng hành cùng ASIAD 2026 trong vai trò bình luận viên truyền hình. Đặt niềm tin lớn vào chồng, Kim Ye Ji tung ra chiêu khích tướng đầy hài hước: "Nếu anh không mang huy chương vàng về, em sẽ đổi mật khẩu cửa nhà".

Không phụ sự kỳ vọng và cũng để đảm bảo đường về nhà, Lee Gun Hyeok đã đưa ra lời đáp trả hoàn hảo bằng phong độ thi đấu xuất thần.

Vợ chồng xạ thủ Hàn Quốc

Tại chung kết cá nhân 25m súng ngắn bắn nhanh, Lee Gun Hyeok phải chạm trán Su Ryeon Bopan (Trung Quốc), ứng viên số một và là kỷ lục gia thế giới với 35 điểm. Khi áp lực lên đến đỉnh điểm ở loạt đấu phụ thứ hai, đối thủ người Trung Quốc bất ngờ sa sút khi chỉ đạt 2 điểm trúng đích. Trong thời khắc quyết định, Lee Gun Hyeok đã thể hiện bản lĩnh thép khi tung ra một loạt 5 phát bắn trúng trọn hồng tâm (5/5). Màn trình diễn tuyệt đối giúp anh cán đích với tổng 32 điểm, ngoạn mục lật đổ kỷ lục gia thế giới để đứng trên bục cao nhất.

Trước đó, Lee Gun Hyeok cùng hai đồng đội Song Jong Ho và Yoon Seo Yeong cũng đã xuất sắc mang về tấm HCV đồng đội nam 25m súng ngắn bắn nhanh. Với tổng điểm 1.749, đội tuyển Hàn Quốc vượt qua đối thủ Trung Quốc (1.740 điểm), đổi màu thành công tấm HCB mà họ từng giành được tại ASIAD Hàng Châu 2023.

Khép lại ngày thi đấu thăng hoa với cú đúp HCV danh giá, điều đầu tiên xạ thủ 27 tuổi muốn chia sẻ không phải là thành tích cá nhân hay sự tán dương của truyền thông. "Tôi muốn nói với vợ rằng tôi yêu cô ấy. Tôi cũng muốn nhanh chóng trở về nhà để đeo những tấm huy chương này lên cổ đứa con 16 tháng tuổi", Lee Gun Hyeok xúc động bày tỏ. Màn trình diễn đỉnh cao của anh không chỉ giải mã thành công lời dọa "đổi mật khẩu nhà" của bà xã, mà còn tạo nên một trong những khoảnh khắc đẹp và giàu cảm xúc nhất tại kỳ Á vận hội năm nay.