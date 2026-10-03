Trai đẹp 1m84 của ĐT Việt Nam băng kín bắp đùi gây lo lắng ở FIFA ASEAN Cup

Tình hình nhân sự đáng lo của đội tuyển Việt Nam trước trận đấu với tuyển Malaysia.

Đội tuyển Việt Nam đang trải qua một trong những giải đấu khắc nghiệt khi cuộc khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng liên tục bủa vây tại FIFA ASEAN Cup 2026. Trước thềm trận tranh hạng ba gặp đối thủ duyên nợ Malaysia vào ngày 5/10, HLV Kim Sang-sik rơi vào thế khó khi trong tay chỉ còn lại một đội hình sứt mẻ về quân số lẫn thể lực.

Ngay từ trước khi chiến dịch bắt đầu, "cơn bão" chấn thương đã khiến hàng loạt trụ cột như Văn Vĩ, Quang Hải hay Thành Chung phải xin rút lui. Trong khi đó, tiền vệ Hoàng Đức vẫn chưa thể bình phục hoàn toàn sau trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Bước vào giải đấu, tình hình càng thêm tồi tệ khi Xuân Son và Gia Hưng lần lượt phải chia tay đội vì chấn thương và lý do gia đình. Đỉnh điểm là trong trận thắng nghẹt thở 3-2 trước Pakistan chiều 2/10, danh sách bệnh binh tiếp tục kéo dài khi trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh và tiền vệ Đỗ Hoàng Hên đồng loạt rời sân vì dính chấn thương. Theo ban huấn luyện, khả năng cao cả hai sẽ không kịp hồi phục cho trận đấu tới.

Trung vệ 1m84 Bùi Hoàng Việt Anh và tiền đạo Đỗ Hoàng Hên gây lo lắng khi phải băng đùi và chân (Ảnh: VFF - Jogarbola)

Chấn thương liên tiếp khiến nhân sự ở cả ba tuyến của tuyển Việt Nam rơi vào tình trạng báo động. Hàng công hiện chỉ còn ba tiền đạo lành lặn là Đình Bắc, Williams Minh Hoàng và Hai Long (vốn là một tiền vệ), trong khi tiền đạo nhập tịch Tài Lộc vẫn chưa lấy lại cảm giác bóng tốt nhất. Ở tuyến giữa, Hoàng Đức buộc phải nén đau cày ải bên cạnh Thành Long bởi không còn phương án thay thế. Việc thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng từng khiến HLV Kim Sang-sik phải thử nghiệm kéo trung vệ Nhật Minh về đá tiền vệ trung tâm ở trận gặp Pakistan.

Lo ngại lớn nhất lúc này nằm ở hàng phòng ngự. Việc Việt Anh vắng mặt khiến ban huấn luyện chỉ còn bốn lựa chọn ở vị trí trung vệ là Ngọc Bảo, Xuân Mạnh, Adou Minh và Nhật Minh. Đáng chú ý, cả bốn cầu thủ này đều sở hữu chiều cao hạn chế (từ 1,78 m trở xuống). Đây sẽ là điểm yếu chí mạng khi tuyển Việt Nam phải chạm trán Malaysia - đội bóng đang sở hữu dàn tiền đạo nhập tịch giàu sức mạnh, thể hình vượt trội và lối chơi vô cùng sắc bén.

Nguyên nhân cốt lõi dẫn đến cuộc khủng hoảng này đến từ lịch thi đấu quá tải bào mòn thể lực các tuyển thủ. Việc cày ải liên tục với mật độ 3 ngày/trận tại FIFA ASEAN Cup, kết hợp với lịch trình thi đấu dày đặc 4 giải liên tiếp trong vòng 2 tháng của các trụ cột thuộc CLB Công an Hà Nội, đã biến đôi chân của các cầu thủ trở nên nặng nề như đeo chì.

Trong bối cảnh thể lực chạm đáy và lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng, HLV Kim Sang-sik sẽ phải viện đến những tính toán chiến thuật đột phá nếu muốn cùng đội tuyển Việt Nam vượt qua thử tháchMalaysia vào ngày 5/10 tới.