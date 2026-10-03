Đua Top Võ Lâm Tình Kiếm 3D rinh iPhone 18 Pro Max

Võ Lâm Tình Kiếm 3D chính thức ra mắt S1: Phật Sơn lúc 19h00 ngày 03/10/2026 trên PC và Mobile, đồng thời khởi động cuộc đua Top với phần thưởng iPhone 18 Pro Max 256GB.

‏iPhone 18 Pro Max dành cho Top 1 S1: Phật Sơn‏

‏Máy chủ đầu tiên S1: Phật Sơn của Võ Lâm Tình Kiếm 3D từ nhà phát hành Tepaylink kết hợp với Game Studio GrowX chính thức khai mở từ 19h00 ngày 03/10/2026.‏

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‏Cuộc đua chính thức bắt đầu cùng thời điểm S1: Phật Sơn khai mở lúc 19h00 ngày 03/10/2026. Người chơi có thể tham gia tranh tài ngay từ ngày đầu ra mắt, chinh phục các hạng mục Đua Top để nhận những phần thưởng tương ứng, trong đó nổi bật nhất là iPhone 18 Pro Max 256GB dành cho Top 1.‏

‏Để hỗ trợ quá trình nhập cuộc, nhà phát hành cũng gửi tặng Giftcode Tân Thủ: VL3D-TNTHUMCM với nhiều vật phẩm hữu ích trong giai đoạn đầu như nhân đôi EXP 180 phút, Hào Quang Tân Thủ 3 ngày, Thổ Địa Phù 3 ngày, Chiến Mã cấp 20 trong 7 ngày, Bạch Câu Hoàn x2 và Quân Công Chương x3.‏

‏Ngoài Giftcode Tân Thủ, các hoạt động cộng đồng và chương trình nhận quà sẽ tiếp tục được triển khai trong thời gian ra mắt.‏

‏Võ Lâm nguyên bản được tái hiện trên nền đồ họa 3D mới‏

Võ Lâm Tình Kiếm 3D phát triển từ hệ thống gameplay quen thuộc của dòng game Võ Lâm, nhưng thay đổi đáng kể về cách thể hiện khi toàn bộ bản đồ, nhân vật, kỹ năng, trang bị và hoạt động được xây dựng trên nền đồ họa 3D.‏

‏Trò chơi hỗ trợ đa nền tảng PC – Mobile, cho phép người chơi lựa chọn thiết bị phù hợp thay vì giới hạn trải nghiệm trên một nền tảng duy nhất.‏

‏Yếu tố 3D cũng được khai thác trực tiếp vào khả năng tùy biến nhân vật. Hệ thống skin kỹ năng, skin vũ khí, ngoại trang, thú cưỡi và các hành động riêng biệt giúp người chơi có thêm lựa chọn về hình ảnh bên cạnh việc phát triển sức mạnh.‏

‏Một số môn phái sở hữu hiệu ứng kỹ năng riêng. Điển hình là Cái Bang với các biến thể Rồng Lửa, Rồng Băng và Rồng Sét, tạo sự khác biệt về hiệu ứng khi thi triển kỹ năng.‏

‏10 môn phái và hệ thống Ngũ Hành tương khắc‏

‏Ở thời điểm ra mắt, Võ Lâm Tình Kiếm 3D có 10 môn phái thuộc 5 hệ Ngũ Hành: Thiếu Lâm – Thiên Vương thuộc hệ Kim, Đường Môn – Ngũ Độc thuộc hệ Mộc, Nga My – Thúy Yên thuộc hệ Thủy, Cái Bang – Thiên Nhẫn thuộc hệ Hỏa và Võ Đang – Côn Lôn thuộc hệ Thổ.‏

‏Mỗi môn phái có bộ kỹ năng và phong cách chiến đấu riêng. Cơ chế tương sinh – tương khắc giữa Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ tiếp tục ảnh hưởng đến khả năng đối đầu giữa các môn phái, đặc biệt trong những hoạt động PK‏

‏Bên cạnh hệ thống môn phái, một điểm mới trong chiến đấu là Nộ Khí. Nhân vật có thể tích lũy Nộ Khí khi luyện công, PK hoặc săn Boss. Khi đạt điều kiện, người chơi có thể giải phóng Nộ Khí để tạo sát thương diện rộng.‏

‏Dù bổ sung nhiều yếu tố mới, Võ Lâm Tình Kiếm 3D vẫn giữ lại hệ thống hoạt động đặc trưng đã gắn liền với dòng game Võ Lâm. Người chơi có thể tiếp tục hành trình với Dã Tẩu, Tống Kim, săn Boss Sát Thủ, Phong Lăng Độ, cùng nhiều hoạt động luyện công, săn trang bị và PK quen thuộc.‏

‏Sự kết hợp này giúp trò chơi giữ được chất Võ Lâm trong gameplay, đồng thời làm mới phần trải nghiệm bằng đồ họa, ngoại trang, vũ khí, hiệu ứng kỹ năng và cơ chế chiến đấu trên nền 3D.‏

‏VLTK3D Play hỗ trợ treo train khi đã thoát game‏

‏Cùng ngày S1: Phật Sơn khai mở, VLTK3D Play – ứng dụng hỗ trợ dành riêng cho Võ Lâm Tình Kiếm 3D – cũng được ra mắt.‏

‏Tính năng chính của VLTK3D Play là hỗ trợ treo train khi người chơi không trực tiếp mở game. Sau khi thoát ứng dụng Võ Lâm Tình Kiếm 3D, nhân vật vẫn có thể tiếp tục quá trình train và nhận EXP thông qua ứng dụng hỗ trợ.‏

‏VLTK3D Play cũng cung cấp các chức năng theo dõi trạng thái và vị trí nhân vật, quản lý vật phẩm, nhận thông báo và cập nhật thông tin.‏

‏Ứng dụng không hỗ trợ Auto PK. Các hoạt động đối kháng vẫn yêu cầu người chơi trực tiếp tham gia trong game, trong khi VLTK3D Play tập trung giải quyết nhu cầu duy trì quá trình luyện cấp khi người chơi không thể online liên tục.‏

‏Võ Lâm Tình Kiếm 3D chính thức khai mở S1: Phật Sơn lúc 19h00 ngày 03/10/2026 trên PC và Mobile. Cuộc đua Top cùng phần thưởng iPhone 18 Pro Max 256GB cũng bắt đầu từ máy chủ đầu tiên.‏

Game dành cho độ tuổi 18+