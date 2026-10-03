Ronaldo giận dỗi, LĐBĐ Bồ Đào Nha vội vã xoa dịu: Một cuộc đối thoại có cả HLV Jorge Jesus sẽ diễn ra

Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha nỗ lực hòa giải với Cristiano Ronaldo sau biến cố tại tuyển quốc gia.

Bất chấp những căng thẳng phát sinh sau khi siêu sao Cristiano Ronaldo đột ngột rời đợt tập trung của đội tuyển Bồ Đào Nha, Liên đoàn Bóng đá nước này (FPF) đang chủ động tìm giải pháp xoa dịu tình hình để tránh một cái kết buồn cho sự nghiệp quốc tế của huyền thoại mang áo số 7.

Dự kiến vào tuần tới, một cuộc họp chính thức sẽ diễn ra với sự đồng thuận của CR7 để kéo các bên lại gần nhau, bao gồm cả huấn luyện viên trưởng Jorge Jesus.

Một cuộc đối thoại sẽ diễn ra vào tuần tới giữa LĐBĐ Bồ Đào Nha, HLV Jorge Jesus và Ronaldo (Ảnh: Marca)

Ban lãnh đạo FPF kỳ vọng cuộc đối thoại tới sẽ giúp kiểm soát tình hình, đưa mối quan hệ trở lại trạng thái lành mạnh và tôn trọng lẫn nhau. Trong nội bộ liên đoàn, giới chức trách đều thống nhất quan điểm rằng một huyền thoại vĩ đại như Ronaldo xứng đáng có một đoạn kết sự nghiệp tôn nghiêm và trọn vẹn tại đội tuyển quốc gia, tương xứng với những cống hiến đồ sộ của anh suốt hai thập kỷ qua.

Đáng chú ý, thái độ của FPF đã có sự chuyển biến rõ rệt. Trong thông báo ban đầu phát đi ngay sau khi CR7 rời đi vào thứ Ba tuần trước, liên đoàn chỉ tập trung hoàn toàn vào yếu tố chuyên môn khi khẳng định "toàn thể đại diện Bồ Đào Nha giữ sự tập trung tuyệt đối vào các mục tiêu trước mắt". Tuy nhiên, bước sang tuần này, thông điệp truyền thông đã đảo chiều sang ưu tiên hàn gắn và lắng nghe nguyện vọng của chân sút sinh năm 1985.

Về phần mình, Ronaldo cũng đã lên tiếng trên các nền tảng mạng xã hội để xoa dịu dư luận. Dù khẳng định sẽ công khai nguyên nhân dẫn đến quyết định rời đi "vào một thời điểm thích hợp", CR7 vẫn nhấn mạnh tình yêu vẹn nguyên dành cho màu áo quê hương: "Tôi sẽ nói sự thật cho người dân Bồ Đào Nha về lý do chia tay đội tuyển - nơi tôi luôn cống hiến hết mình. Còn hiện tại, tôi muốn gửi lời chúc may mắn đến đội tuyển và tất cả các đồng đội, tất cả mọi người".

Trong khi đó, bầu không khí tại đại bản doanh của tuyển Bồ Đào Nha đang được duy trì ở trạng thái cực kỳ thận trọng. Nhằm tránh làm tình hình thêm phức tạp, chính sách im lặng đã được quán triệt. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu với Đan Mạch, tuyển thủ Renato Veiga thừa nhận: "Tôi rất thân thiết với Cris và anh ấy biết tình cảm của tôi, nhưng tôi đã được dặn là không được phép bình luận về anh ấy lúc này".

Tại quê nhà, làn sóng ủng hộ tiền đạo 41 tuổi vẫn đang lên rất cao. Hàng loạt tấm áp phích và băng rôn ủng hộ Ronaldo đã xuất hiện tại các điểm nóng ở thủ đô Lisbon, bao gồm cả tuyến đường huyết mạch nối từ sân vận động Estádio da Luz ra sân bay. Trên các tấm băng rôn này, người hâm mộ không chỉ tôn vinh những đóng góp của CR7 mà còn chĩa mũi nhọn về phía HLV Jorge Jesus khi cho rằng nhà cầm quân này "đã không làm tròn trách nhiệm" trong việc quản lý phòng thay đồ.