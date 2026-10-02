Sự khác biệt của Đình Bắc

Đình Bắc với những dấu ấn ở trận đội tuyển Việt Nam thắng 4-2 Pakistan.

Chiều ngày 2/10, đội tuyển Việt Nam đã bước vào cuộc chạm trán quan trọng với đội tuyển Pakistan ở lượt trận quyết định bảng đấu trong khuôn khổ FIFA ASEAN Cup 2026.

Trải qua hiệp một bế tắc và bất ngờ bị dẫn trước, đội tuyển Việt Nam đã lột xác hoàn toàn trong hiệp hai nhờ sự xuất hiện của Nguyễn Đình Bắc. Tiền đạo mang áo số 7 góp công giúp đoàn quân của HLV Kim Sang-sik lội ngược dòng giành chiến thắng 4-2 đầy kịch tính trước Pakistan, qua đó ghi tên mình vào trận tranh Huy chương đồng diễn ra ngày 5/10 gặp tuyển Malaysia.

Nhập cuộc với nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát khi những cái tên như Lê Giang Patrik, Hoàng Đức, Hai Long, Williams Minh Hoàng hay Hoàng Hên được trao cơ hội, đội tuyển Việt Nam lại chọn cách thi đấu khá an toàn. Lối chơi triển khai bóng chậm và thiếu tính đột biến khiến các học trò của HLV Kim Sang-sik hoàn toàn bất ngờ trước sự chủ động, áp sát quyết liệt từ phía Pakistan. Khi hàng công chưa tạo ra đủ sức ép, sai lầm ở hàng phòng ngự vào phút 31 đã khiến Việt Nam trả giá đắt với bàn thua sau cú dứt điểm của Mohid Ullah.

Tuyển Việt Nam để đối phương dẫn bàn trước (Ảnh: Tử Bình)

Nhận thấy sự bế tắc kéo dài suốt hiệp 1, HLV Kim Sang-sik đã đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt ngay sau giờ nghỉ giữa trận khi tung Nguyễn Đình Bắc vào sân thay Nguyễn Tài Lộc. Sự thay đổi này ngay lập tức làm thay đổi hoàn toàn diện mạo và nhịp độ chơi bóng của đội bóng áo đỏ.

Với tốc độ vượt trội và khả năng đột phá bên hành lang cánh trái, Đình Bắc liên tục xé nát hàng phòng ngự đối phương. Phút 50, sự cơ động của anh thu hút hàng thủ Pakistan, mở ra khoảng trống để Phan Tuấn Tài chọc khe cho Hai Long xâm nhập vòng cấm ngoặt bóng dứt điểm đẳng cấp, gỡ hòa 1-1 cho Việt Nam.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ 7 phút sau, chính Đình Bắc tự tin xộc thẳng vào trung lộ rồi nhả bóng vừa tầm cho đội trưởng Hoàng Đức băng lên dứt điểm một chạm nâng tỷ số lên 2-1. Sự thăng hoa của chân sút mang áo số 7 tiếp tục được cụ thể hóa ở phút 80. Nhận đường chuyền dài vượt tuyến, Đình Bắc bứt tốc ngoạn mục, khống chế bóng gọn gàng trước khi tung cú sút quyết đoán nâng tỷ số lên 3-1.

Đình Bắc vào sân và để lại dấu ấn (Ảnh: Tử Bình)

Mặc dù Pakistan nỗ lực vùng lên và có bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3 ở những phút cuối, nhưng cú dứt điểm chuẩn xác của Williams Minh Hoàng từ đường chuyền của Đình Bắc ở phút 90 đã ấn định chiến thắng 4-2 chung cuộc cho đội tuyển Việt Nam.

Chiến thắng ngược dòng đầy cảm xúc này giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik cán đích ở vị trí thứ nhì bảng B và chính thức giành quyền bước vào trận tranh Huy chương đồng FIFA ASEAN Cup 2026 gặp đối thủ Malaysia.