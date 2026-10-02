Lê Giang Patrik phải khâu 2 mũi, bỏ ngỏ khả năng bắt chính chiều nay ở FIFA ASEAN Cup

Thủ môn Patrik Lê Giang trở lại tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam sau khi khâu hai mũi nhưng nhiều khả năng không bắt chính trận với tuyển Pakistan.

Sau khi phải vắng mặt ở buổi tập trước đó vì chấn thương phải đi viện kiểm tra, thủ thành Lê Giang Patrik đã chính thức trở lại sân tập trong chiều ngày 1/10. Đây cũng là buổi tập duy nhất của toàn đội tại Indonesia nhằm hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào trận đấu gặp Pakistan lúc 16h00 hôm nay 2/10 ở lượt trận cuối bảng B Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026.

Mọi sự chú ý trên sân tập đều dồn về phía Patrik Lê Giang. Trước đó, người gác đền của tuyển Việt Nam dính chấn thương ở vùng khuỷu tay trái sau tình huống va chạm trong thất bại 0-2 trước Thái Lan. Anh buộc phải đến bệnh viện kiểm tra, thực hiện khâu hai mũi.

Chia sẻ về tình hình học trò, HLV Kim Sang-sik cho biết: Lê Giang Patrik gặp một chút chấn thương ở vùng khuỷu tay sau va chạm và đang được kiểm tra thể trạng. Sau buổi tập hôm nay và xem xét tình hình ngày mai, tôi sẽ thảo luận cùng ban huấn luyện để quyết định xem cậu ấy có thể ra sân hay sẽ sử dụng cầu thủ khác".

Lê Giang bỏ ngỏ khả năng thi đấu chiều nay (Ảnh: Đức Đồng)

Theo ghi nhận thực tế tại sân Gelora Bung Karno, người gác đền sinh năm 1992 xuất hiện trong trang phục tập luyện bình thường và không cần băng bó vết thương. Anh hoàn thành giáo án cùng hai thủ môn còn lại thay vì phải tập riêng như các trường hợp chấn thương khác. Các động tác di chuyển cũng như thao tác xử lý bóng bằng tay trái của Patrik Lê Giang diễn ra linh hoạt, cho thấy tâm lý thoải mái và sẵn sàng tái xuất.

Sự trở lại của Patrik Lê Giang mang ý nghĩa vô cùng quan trọng trong bối cảnh nhân sự tuyển Việt Nam đang bị tổn thất nặng nề. Trước đó, đội tuyển đã phải nói lời chia tay tiền đạo trẻ Phạm Gia Hưng do chuyện gia đình, đồng thời thiếu vắng chân sút chủ lực Nguyễn Xuân Son ngay từ đầu giải. Hiện tại, HLV Kim Sang-sik chỉ còn trong tay 21 cầu thủ đạt thể trạng thi đấu.

Dù đã hết cơ hội tranh vé vào chơi trận chung kết sau trận thua Thái Lan, tuyển Việt Nam vẫn quyết tâm giành trọn 3 điểm trước Pakistan ở lượt trận cuối vòng bảng diễn ra vào ngày 2/10, qua đó đảm bảo một vị trí tranh hạng ba vào ngày 5/10.