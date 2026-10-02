FIFA ASEAN Cup: Trọng tài bất ngờ sửa bảng bù giờ, tuyển Indonesia được cộng thêm 5 phút đầy khó hiểu

Tranh cãi diễn ra trong trận đấu giữa Indonesia và Bangladesh.

Phút 90 trận đấu giữa Indonesia và Bangladesh, đội bóng xứ Vạn đảo có bàn thắng nâng tỉ số lên thành 7-1. Bên ngoài sân, trọng tài bàn giơ biển báo hiệu trận đấu có 2 phút bù giờ.

Phút 90+1, Indonesia bị đối phương rút ngắn tỉ số còn 2-7. Cùng thời điểm, Malaysia ghi bàn nâng tỉ số lên 6-0 trước Singapore. Lúc này, tuyển Indonesia phải ghi thêm ít nhất 2 bàn mới có thể vượt qua Malaysia về hiệu số bàn thắng.

Nếu chỉ có 2 phút bù giờ, đội bóng xứ Vạn đảo gần như chắc chắn không thể lật ngược thế cờ. Nhưng trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục dù đã quá 2 phút bù giờ. Sau đó, trọng tài bàn lại giơ biển báo hiệu một lần nữa, số phút bù giờ đổi từ 2 sang 7 phút. Đồng thời, số phút bù giờ trên sóng truyền hình cũng được chuyển từ +2 sang +7 phút.

Số phút bù giờ được trọng tài thay đổi

Và điều kỳ diệu xảy ra trong khoảng thời gian cộng thêm, tuyển Indonesia ghi bàn ở các phút 90+6 và 90+7 để giành chiến thắng chung cuộc 9-2. Tỉ số này vừa đủ để đội chủ nhà giành ngôi đầu bảng cùng tấm vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Trong khi đó, Malaysia phải ngậm ngùi đá trận tranh hạng ba.

Đội tuyển Indonesia lọt vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026

Người hâm mộ cũng như truyền thông khu vực Đông Nam Á đặt không ít câu hỏi cho việc thay đổi số phút bù giờ của tổ trọng tài trận đấu Indonesia vs Bangladesh.

Bản thân HLV Thomas Dooley của Bangladesh cũng bày tỏ sự không hài lòng: "Khoảng 10 tới 15 phút cuối trận hơi lạ. Cảm giác như rất nhiều quyết định bất lợi chống lại đội tuyển Bangladesh. Ban đầu chỉ có 2 phút bù giờ, rồi đột nhiên thành 7. Sau khi đội tuyển Indonesia ghi bàn, nếu nhìn theo hướng tiêu cực, có vẻ như họ được cộng thêm thời gian để ghi thêm bàn. Đó là lý do chúng tôi hơi bất bình về một số quyết định của trọng tài".