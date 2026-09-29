Sụp đổ trước Thái Lan, ĐT Việt Nam hết cửa vô địch FIFA ASEAN Cup, chấm dứt kỷ lục bất bại

Một khoảnh khắc ghi bàn tuyệt phẩm là quá đủ để Thái Lan chặn đứng chuỗi trận bất khả chiến bại của tuyển Việt Nam, đồng thời giúp “Voi chiến” nắm giữ tấm vé tranh chức vô địch ở FIFA ASEAN Cup.

Đối đầu Thái Lan, HLV Kim Sang-sik không mạo hiểm dùng Hoàng Đức ở đội hình xuất phát, trong khi Hoàng Hên cũng chỉ ngồi dự bị. Trong khi đó, nhạc trưởng Chanathip trở lại, là người lĩnh xướng tuyến giữa của tuyển Thái Lan.

Suốt hiệp 1, Thái Lan kiểm soát bóng có phần lép vế trước tuyển Việt Nam (44 vs 56%). Cả hai đội đều chỉ có 2 pha dứt điểm, tuy nhiên, “Voi chiến” hiệu quả hơn khi 2 cú sút đều trong đích trong đó có một bàn thắng siêu phẩm, còn các học trò của HLV Kim Sang-sik lại không tạo ra cú sút trúng đích nào về phía khung thành của Saranon.

Hai đội nhập cuộc tương đối chậm dãi và chắc chắn. Thái Lan chơi không mấy lấn lướt ở thời điểm đầu trận nhưng bước ngoặt lại xảy đến khá sớm khi “Voi chiến” có bàn mở tỷ số nhờ một khoảnh khắc siêu phẩm. Sau pha phối hợp bên cánh trái của Thái Lan, Adou Minh phá bóng không dứt khoát, tạo điều kiện để Sarach Yooyen tung cú sút xa ngoài vòng cấm, đưa bóng đi căng như đại bác, khiến Patrik Lê Giang không có cơ hội cản phá.

Thái Lan ăn mừng bàn mở tỷ số.

Sau khi để Thái Lan vượt lên, tuyển Việt Nam phải đẩy cao đội hình và tăng cường pressing, nhưng Thái Lan kiểm soát thế trận tốt hơn. Tuyến giữa với Chanathip là hạt nhân thi đấu rất mềm mại, giúp “Voi chiến” phối hợp và triển khai bóng mượt mà hơn.

Trong khi đó, tuyến giữa của tuyển Việt Nam lép vế khi bộ ba Thành Long, Jason Quang Vinh và Minh Khoa không tìm được tiếng nói chung. Lúc này, chắc hẳn nhiều CĐV sẽ cảm thấy nhớ Hoàng Đức. Bên hành lang cánh, Trương Tiến Anh cũng thi đấu dưới sức so với chính anh ở những trận trước đó.

Ở tuyến tiền đạo, Đình Bắc vẫn hoạt động năng nổ. Anh tích cực lùi sâu và chịu khó di chuyển nhưng không tạo được mối liên kết cần thiết với các vệ tinh xung quanh.

Tình huống tiếc nhất của tuyển Việt Nam trong suốt hiệp 1 là bàn thắng không được công nhận của Tài Lộc ở phút 37 sau pha phối hợp sáng nước hiếm hoi. Minh Khoa chọc khe tinh tế để Tài Lộc thoát xuống, vượt qua thủ môn rồi bấm bóng vào lưới trống. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài hủy bàn vì lỗi việt vị.

Tuyển Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn khi một số vị trí chơi dưới sức.

Ngay sau giờ nghỉ, HLV Kim Sang-sik thực hiện liền 3 sự thay đổi người. Hoàng Đức, Williams Minh Hoàng và Hoàng Hên vào sân, thế chỗ Minh Khoa, Tuấn Tài và Tài Lộc. Hoàng Đức đá tiền vệ trung tâm sở trường, trong khi Quang Vinh được đưa trở lại vị trí hậu vệ trái.

Hiệp hai là thời điểm mà tuyển Việt Nam miệt mài tấn công, trong khi Thái Lan chủ động nhường quyền kiểm soát bóng, đá với thế trận phòng ngự phản công. Ngay đầu hiệp đấu, Sarach Yooyen suýt chút nữa đã lập thêm siêu phẩm. Từ quả đá phạt trực tiếp ở cự ly thuận lợi, tiền vệ này tung ra cú sút đẹp mắt nhưng bóng dội cột dọc bật ra.

Với thế trận đầy khó khăn, HLV Kim Sang-sik tiếp tục tung Hai Long vào sân hòng cải thiện khả năng tấn công. Những nhân tố mới phần nào giúp tuyển Việt Nam tạo thế trận tấn công tốt hơn, tạo được nhiều pha dứt điểm hơn và cũng gây ra sức ép khá lớn về phía cầu môn đối phương. Tuy nhiên, Đình Bắc hay Williams Minh Hoàng lại không tận dụng được thời cơ để tìm kiếm bàn gỡ.

Những tình huống dứt điểm nhất vẫn thuộc về phía Thái Lan. Phút 81, những CĐV của Việt Nam trải qua thêm một phen hú vía khi một câu thủ Thái Lan đánh đầu cận thành. May mắn là Lê Giang Patrick đã có pha bay người cản phá xuất sắc.

Đình Bắc chơi cố gắng nhưng không tạo được sự khác biệt.

Thời điểm cuối trận, tuyển Việt Nam vẫn loay hoay trong việc tìm kiếm bàn gỡ. Song, chẳng những không tìm được bàn, toàn đội còn thêm lần phải trả giá bằng bàn thua ở phút 90+5. Xuất phát từ pha phản công chớp nhoáng, Chaiyaphon phá bẫy việt vị, đón đường chọc khe của đồng đội, dứt điểm qua hai chân Lê Giang Patrik để ấn định chiến thắng 2-0 cho “Voi chiến”.

Như vậy, tuyển Thái Lan đã giành chiến thắng thuyết phục trước tuyển Việt Nam. “Voi chiến” củng cố ngôi đầu và coi như đã sở hữu tấm vé vào chung kết. Trong khi đó, tuyển Việt Nam tan mộng tranh chức vô địch tại giải đồng thời cũng chấm dứt chuỗi 27 trận bất bại dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Tỷ số chung cuộc: Việt Nam 0-2 Thái Lan

Đội hình xuất phát:

Việt Nam: Patrik Lê Giang; Adou Minh, Việt Anh, Ngọc Bảo; Tiến Anh, Cao Pendant Quang Vinh, Thành Long, Tuấn Tài; Đình Bắc, Tài Lộc.

Thái Lan: Anuin Saranon; Nattapong Sayriya, Manuel Bihr, Sarach Yooyen, Kakana Khamyok, Peeradol Chamrasamee, Supachai Chaided, Nicholas Mickelson, Kritsada Kamam, Chanathip, Suphanan Bureerat.