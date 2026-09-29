Xem trực tiếp trận ĐT Việt Nam đấu Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup lúc 19h30 hôm nay ở đâu?

Vào lúc 19h30 hôm nay ngày 29/9, đội tuyển Việt Nam đối đầu với đội tuyển Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Vào lúc 19h30 tối nay, sự chú ý của người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á sẽ hướng về cuộc đối đầu duyên nợ giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Thái Lan trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng B giải FIFA ASEAN Cup 2026. Trận đấu diễn ra trên Sân vận động Si Jalak Harupat (Bandung, Indonesia), mang tính chất then chốt trong cuộc đua giành vị trí nhất bảng cùng tấm vé vào chơi trận chung kết.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 19h30 (Ảnh: VFF)

Lần tái ngộ này diễn ra trong bối cảnh lực lượng của hai đội có những biến động đáng chú ý. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, Đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với điểm tựa tinh thần từ chuỗi 4 trận bất bại liên tiếp trước tuyển Thái Lan. Dù giành trọn 3 điểm ở lượt trận mở màn sau chiến thắng 1-0 trước Philippines, tuyển Việt Nam lại chịu tổn thất không nhỏ khi tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son dính chấn thương và phải chia tay giải đấu. Sự vắng mặt này buộc ban huấn luyện phải tìm kiếm những phương án điều chỉnh nhân sự mới cho mặt trận tấn công.

Ở chiều ngược lại, Đội tuyển Thái Lan tỏ ra rất sung sức khi có sự phục vụ trở lại của ngôi sao Chanathip Songkrasin. Ở trận ra quân, "Voi chiến" dưới sự chỉ đạo của HLV Anthony Hudson đã khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Pakistan, qua đó tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng B nhờ hiệu số bàn thắng vượt trội. Việc chủ động xoay tua lực lượng và cất nhiều trụ cột trên băng ghế dự bị ở lượt trận trước giúp đại diện xứ chùa Vàng có sự chuẩn bị tốt nhất về mặt thể lực.

Cuộc chạm trán tâm điểm giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra vào lúc 19h30. Người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp diễn biến trận đấu trên các nền tảng FPT Play và TV360.