8 năm đồng hành cùng game thủ Việt, PUBG Mobile giữ vững vị thế là game “quốc dân”

Xuất hiện với vị thế là một game bom tấn từ năm 2018 - PUBG Mobile nhanh chóng chiếm được cảm tình của đông đảo game thủ Việt Nam và ngọn lửa đam mê ấy vẫn luôn rực cháy suốt 8 năm. Tựa game bắn súng sinh tồn do VNGGames phát hành vẫn vững vàng là "game quốc dân" của người Việt.

Nhìn lại chặng đường từ năm 2018 đến nay, thị trường game Việt Nam đã chứng kiến sự bùng nổ và lụi tàn của vô số bom tấn đình đám. Giữa bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, PUBG Mobile không chỉ đứng vững vị trí top đầu mà còn vươn mình mạnh mẽ, vượt qua ranh giới của một trò chơi sinh tồn trên nền tảng di động để trở thành một phần thanh xuân của hàng triệu người chơi.

Với chiến lược phát triển bền vững, hệ thống giải đấu vươn tầm Thể thao Điện tử chuyên nghiệp, bảng vàng thành tích quốc tế rực rỡ và những giá trị cộng đồng sâu sắc, tựa game này thực sự đã vững vàng với vị thế là game “quốc dân” của hàng triệu người chơi Việt.

Tựa game được phát hành "danh chính ngôn thuận" tại Việt Nam

Vụ việc mới đây nhất của PUBG PC khi tựa game này rút toàn bộ hệ sinh thái Esports chỉ trong 1 ngày sau lùm xùm xử phạt 2 game thủ Himass và TanVuu chính là minh họa rõ ràng nhất. Không có pháp nhân đại diện, không được cơ quan chức năng phê duyệt phát hành thì game thủ rất dễ rơi vào cảnh "mất sân chơi" nếu bỗng một ngày đẹp trời tựa game yêu thích "bốc hơi" không một dấu vết.

Vụ việc PUBG PC xử phạt Himass và TanVuu sau đó rút toàn bộ hệ sinh thái khỏi Việt Nam chỉ trong 1 ngày là minh họa rõ nhất sự quan trọng của một tựa game được phát hành hợp pháp

Ngược lại, PUBG Mobile bước vào thị trường Việt Nam bằng một bệ phóng vô cùng vững chắc với sự đồng hành của VNGGames. Việc sở hữu giấy phép hoạt động không chỉ là tờ giấy thông hành pháp lý, mà là cơ sở để VNGGames đầu tư mạnh tay và bài bản vào khâu vận hành. Nhờ có NPH nội địa đứng ra quản lý, người chơi được bảo vệ tối đa quyền lợi về tài khoản, dữ liệu cá nhân và các giao dịch trực tuyến. Quan trọng hơn, VNGGames trực tiếp làm bệ phóng để xây dựng lộ trình giải đấu Esports chuyên nghiệp xuyên suốt năm và liên tục tổ chức các chuỗi sự kiện tri ân, gắn kết cộng đồng giúp PUBG Mobile vững vị thế là game top đầu tại thị trường Việt Nam.

Theo báo cáo tài chính quý 2/2026, mảng Trò chơi trực tuyến của VNGGames ghi nhận tổng bookings 2.359 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ, với gần 62 triệu người dùng hoạt động hàng quý. VNGGames giữ vững vị thế doanh nghiệp game #1 tại thị trường trong nước nhờ danh mục dựa trên các tựa game có vòng đời dài (evergreen) và được vinh danh Nhà phát hành game xuất sắc nhất tại Giải thưởng Game Việt Nam 2026 năm thứ tư liên tiếp.

Trong nửa đầu năm 2026, VNG đã đóng góp hơn 1.005 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước. VNG cũng vừa lọt Top 33 doanh nghiệp tư nhân đóng thuế nhiều nhất năm 2025 theo bảng xếp hạng CafeF Private 100.

Ngoài ra, bối cảnh pháp lý sạch chính là yếu tố quan trọng để PUBG Mobile thu hút sự đầu tư, tài trợ từ hàng loạt thương hiệu lớn ngoài ngành game, từ viễn thông, hàng tiêu dùng đến ngân hàng. Chính sự chuyên nghiệp từ khâu vận hành đến quản lý pháp lý đã tạo nên một nền tảng vững chắc, biến tựa game trở thành một môi trường giải trí an toàn, đáng tin cậy.

Một hệ sinh thái "kim tự tháp" Esports chuẩn quốc gia

Điểm nhấn mang tính bước ngoặt định hình lại vị thế của PUBG Mobile chính là cách tựa game này xây dựng hệ sinh thái Thể thao Điện tử (Esports) tại Việt Nam. Thay vì những giải đấu tự phát hoặc quy mô phòng máy nhỏ lẻ, PUBG Mobile đã kiến tạo thành công một mô hình thi đấu hình kim tự tháp chuyên nghiệp. Nổi bật nhất là cái bắt tay chiến lược giữa VNGGames và Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) để triển khai hệ thống giải Vô địch Quốc gia (VĐQG) từ năm 2025.

Tựa game này có hệ thống giải theo mô hình kim tự tháp chuyên nghiệp dưới sự quản lý của VNGGames và VIRESA

NPH VNGGames đã xây dựng một lộ trình Esports tranh tài liền mạch quanh năm. Từ các giải đấu sinh viên, giải đấu cộng đồng cấp cơ sở cho đến những sân chơi quốc nội và khu vực quy mô lớn, mọi game thủ dù ở trình độ nào cũng luôn được đáp ứng nhu cầu có một "sân chơi" đích thực để cọ xát, nâng cao kỹ năng và nuôi dưỡng đam mê trở thành tuyển thủ quốc gia. Đây chính là sợi dây liên kết bền chặt nhất, biến tựa game thành một hệ sinh thái sống động thay vì chỉ là một ứng dụng giải trí đơn thuần.

Đặc biệt, hệ thống này mang đến một giá trị nhân văn bậc nhất: những tuyển thủ đạt thành tích cao sẽ được cấp giấy chứng nhận tư cách vận động viên (VĐV). Chứng nhận này có sức nặng đủ để đập tan mọi định kiến xã hội, khẳng định việc thi đấu thể thao điện tử là một nghề nghiệp chân chính, đòi hỏi sự kỷ luật, tư duy và cường độ tập luyện không kém gì các môn thể thao truyền thống.

Tấm HCV SEA Games và những lá cờ Việt Nam tung bay trên đấu trường thế giới

Để một bộ môn Esports thực sự vươn tầm "quốc dân", số lượng người chơi là chưa đủ, điều kiện tiên quyết là những khoảnh khắc vinh quang mang lại cảm xúc bùng nổ. PUBG Mobile đã làm quá xuất sắc nhiệm vụ này. Không dừng lại ở việc khẳng định vị thế độc tôn tại các giải đấu trong nước, các tuyển thủ Việt Nam còn liên tục đưa lá cờ Tổ quốc vươn cao trên đấu trường thế giới, thắp lên niềm tự hào mãnh liệt cho nền thể thao điện tử nước nhà.

PUBG Mobile mang về 1 tấm HCV và 1 HCB tại kỳ SEA Games 31

Lịch sử Esports Việt Nam đã khắc ghi khoảnh khắc rực rỡ tại kỳ SEA Games 31 (2022) được tổ chức trên sân nhà, khi VĐV 19 tuổi - Phan Văn Đông (Vicoi) xuất sắc vượt qua hàng loạt đối thủ sừng sỏ trong khu vực để mang về tấm Huy chương Vàng danh giá ở nội dung cá nhân, cùng tấm Huy chương Bạc ở nội dung đồng đội. Thành tích này không chỉ làm nức lòng hàng triệu người yêu mến thể thao điện tử và đông đảo khán giả đại chúng, mà còn góp phần đưa hình ảnh Esports nhận được cái nhìn thiện cảm, tích cực hơn từ thời điểm đó.

Tiếp nối đà thăng hoa đó, tại các đấu trường khốc liệt nhất hành tinh như giải vô địch toàn cầu PMGC hay các giải đấu khu vực PMSL SEA, những lá cờ đầu của Việt Nam như D'Xavier liên tục khẳng định vị thế "ông lớn" của khu vực. Điển hình như thành tích lọt vào top 5 đội tuyển mạnh nhất thế giới tại PMGC 2021 và PMGC 2023, các chàng trai Việt Nam đã chứng minh kỹ năng chiến đấu và tư duy chiến thuật đỉnh cao không hề thua kém bất kỳ cường quốc Esports nào.

Đến năm 2026, PUBG Mobile tiếp tục vinh dự lần thứ hai trở thành bộ môn thi đấu chính thức trong nội dung Thể thao điện tử (Esports) tại ASIAD 20 được tổ chức tại Nhật Bản. Lần này, các chàng trai PUBG Mobile Việt Nam trong màu cờ sắc áo Đội tuyển Quốc gia hướng tới mục tiêu là mang về tấm huy chương danh giá tại kỳ Á vận hội năm nay.

Đội hình ĐTQG PUBG Mobile Việt Nam với nòng cốt là Team Flash PUBG Mobile lên đường tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản

Khi một tựa game có thể tạo ra những VĐV thể thao mang về vinh quang cho đất nước, nó đã vượt xa định nghĩa của một phương tiện giải trí để trở thành niềm tự hào chung của cả một cộng đồng.

Trải nghiệm PUBG Mobile không chỉ trong game: Khi game thủ xỏ giày chạy vì cộng đồng

Bên cạnh những màn hợp tác văn hóa - giải trí bùng nổ, PUBG Mobile còn liên tục ghi dấu ấn bằng các sự kiện kết nối cộng đồng quy mô lớn từ online đến offline. Đặc biệt, tựa game đang ghi điểm tuyệt đối trong mắt công chúng nhờ tinh thần trách nhiệm xã hội sâu sắc và định hướng xây dựng một môi trường giải trí lành mạnh. Xóa bỏ hoàn toàn định kiến về việc chơi game ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, hệ thống của PUBG Mobile đã chủ động tích hợp tính năng cảnh báo thời lượng trực tuyến thông minh, thường xuyên nhắc nhở game thủ nghỉ ngơi để duy trì sự cân bằng lý tưởng trong cuộc sống.

Cộng đồng game thủ PUBG Mobile xỏ giày tham gia chiến dịch “Chay Bo For Good”

Đáng tự hào nhất phải kể đến những chiến dịch thiện nguyện thiết thực, nơi tinh thần "chạy bo" khốc liệt được hóa thành những nghĩa cử cao đẹp. Hình ảnh hàng ngàn game thủ trẻ xỏ giày xuống phố, đổ mồ hôi trên đường chạy "Chạy Bo For Good" để gây quỹ từ thiện đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ về tinh thần tương thân tương ái.

Đặc biệt, trước những thiệt hại nặng nề do thiên tai tại miền Bắc vào cuối năm 2025, cộng đồng PUBG Mobile Việt Nam đã nhanh chóng chung tay đóng góp 1 tỷ đồng gửi tới quỹ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Dưới thông điệp ý nghĩa "Đồng Bo - Đồng Lòng - Đồng Sức", chiến dịch đã chứng minh game thủ luôn sẵn sàng mang năng lượng tích cực từ thế giới ảo để sát cánh cùng đồng bào vượt qua gian khó.

Trải qua 8 năm không ngừng nỗ lực, PUBG Mobile đã kiến tạo nên một hệ sinh thái toàn diện và vững chắc. Từ tính pháp lý chuẩn mực, hệ thống giải đấu chuyên nghiệp ươm mầm tài năng, những tấm huy chương thể thao đầy tự hào cho đến trách nhiệm với cộng đồng, tất cả những yếu tố đó đã hòa quyện, tạo nên một bệ phóng hoàn hảo, đưa PUBG Mobile bước lên vị thế của một tựa game quốc dân tại thị trường Việt Nam.

Phân biệt PUBG Mobile và PUBG PC

PUBG Mobile: Là game di động chơi trên điện thoại, ra mắt năm 2018. Game do Tencent phát triển. Tại Việt Nam, PUBG Mobile do VNGGames phát hành.



PUBG PC: (tên chính thức: PUBG: Battlegrounds) là phiên bản gốc, ra mắt năm 2017, chơi trên PC. Game do PUBG Studios thuộc Krafton phát triển và phát hành trên Steam, miễn phí từ năm 2022. Tại Việt Nam, game không được phát hành chính thức.



