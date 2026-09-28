ĐTQG PUBG Mobile Việt Nam bùng nổ với 2 top 1 liên tiếp, thắp sáng hy vọng huy chương tại ASIAD 20

Đội tuyển thể thao điện tử Việt Nam đã chính thức bước vào hành trình chinh phục đấu trường ASIAD 20 tại Nhật Bản. Trong số 4 nội dung tranh tài, PUBG Mobile đang trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý đặc biệt từ người hâm mộ.

Ngày 28/9, đội tuyển PUBG Mobile Việt Nam bước vào ngày thi đấu đầu tiên tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20), diễn ra tại Aichi Sky Expo, Nhật Bản. Sau 6 trận đấu, ĐTQG PUBG Mobile Việt Nam đang có 51 điểm, tạm xếp thứ 4 trên tổng số 12 đội tuyển quốc gia.

Thành tích của ĐTQG PUBG Mobile Việt Nam sau ngày thi đấu đầu tiên tại ASIAD 20

Với dàn tuyển thủ sở hữu kỹ năng ấn tượng, đã thi đấu ở nhiều sân chơi lớn gồm: Võ Minh Thắng (HàDè), Phạm Văn Trung (Bowz), Nguyễn Ngọc Thiện (Topz), Nguyễn Anh Quân (Win) và Phạm Văn Hiếu (Zhius). Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Lê Quang Huy (Cii), ĐTQG PUBG Mobile Việt Nam bước vào ngày thi đấu đầu tiên với đôi chút áp lực và chưa thực sự bứt phá ở những ván đầu.

Tuy nhiên, bản lĩnh của những chàng trai Việt đã lên tiếng đúng lúc. Bằng khả năng phối hợp nhịp nhàng và nhãn quan chiến thuật sắc bén, ĐTQG PUBG Mobile Việt Nam đã thi đấu thăng hoa để giành trọn hai Top 1 ở ván thứ 4 và thứ 5. Kết quả bùng nổ này giúp các chàng trai Việt Nam thu về 51 điểm, đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp sau ngày thi đấu mở màn.

ĐTQG PUBG Mobile Việt Nam đã có ngày thi đấu đầu tiên ấn tượng với 2 top 1 liên tiếp

Thành tích ấn tượng tại sân chơi châu lục hoàn toàn không phải là sự may mắn ngẫu nhiên, bởi các thành viên ĐTQG PUBG Mobile Việt Nam đã có một quá trình thi đấu bùng nổ xuyên suốt năm 2026 dưới màu áo Team Flash. Trước khi lên đường sang Nhật Bản dự ASIAD 20, đội hình này đã liên tiếp vô địch 2 giải đấu quốc nội là PMPL Vietnam Spring 226 và PMPL Vietnam Fall 2026. Tại giải đấu thế giới - PUBG Mobile World Cup 2026, Team Flash xuất sắc cán đích ở vị trí thứ 7 chung cuộc, mang về số tiền thưởng khổng lồ 137.500 USD và xác lập thành tích tốt nhất của một đại diện Việt Nam sau ba kỳ PMWC.

Đội tuyển quốc gia PUBG Mobile Việt Nam với nòng cốt là các thành viên Team Flash được kỳ vọng sẽ mang về huy chương tại ASIAD 20

Về Team Flash, đây là tổ chức Esports hàng đầu của Việt Nam với hơn 55 chức vô địch nhiều nội dung khác nhau. Trong đó, những cột mốc lớn có thể kể đến là SEA Games cùng bộ đôi Huy chương Vàng SEA Games 31 ở nội dung LMHT: Tốc Chiến đồng đội nam và Huy chương Vàng SEA Games 33 ở nội dung Liên Quân Mobile đồng đội nam.

Vị trí top 4 với khoảng cách điểm không quá lớn, ĐTQG PUBG Mobile sáng cửa có huy chương tại ASIAD

Cuộc đua huy chương tại ASIAD 20 vẫn còn nguyên với sức nóng của 6 trận đấu quyết định phía trước. Khoảng cách điểm số giữa các đội trong top đầu vẫn rất mong manh và có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Với đà tâm lý đang lên cao cùng vị trí thứ 4 lợi thế, ĐTQG PUBG Mobile nếu tiếp tục phát huy được phong độ hủy diệt như ở nửa cuối ngày thi đấu đầu tiên, mục tiêu mang về tấm huy chương ASIAD hoàn toàn có thể thực hiện.