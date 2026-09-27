Gumayusi đến CKTG với một kỷ lục đặc biệt

Gumayusi có một kỷ lục và rất có thể sẽ nối dài tại CKTG 2026 lần này.

Gumayusi sở hữu một kỷ lục mà chính Faker cũng "chịu thua"

Trong đội hình HLE hiện tại, quy tụ rất nhiều những tuyển thủ đều đã sở hữu cho mình ít nhất 1 danh hiệu quốc tế. Tuy nhiên, xét về chức vô địch CKTG, chỉ có 3 thành viên là Zeus, Zeka và đặc biệt là Gumayusi đã quá quen thuộc. Trong 3 cái tên này, lại cũng chỉ Gumayusi đang sở hữu một thành tích mà ngay cả chính Faker cũng chịu thua: từ khi chính thức nắm suất đánh chính, Gumayusi chưa bỏ lỡ bất kỳ trận chung kết CKTG nào.

Từ khi chính thức đánh chính thì Gumayusi không bỏ lỡ bất kỳ trận chung kết CKTG nào - Ảnh: Flickr.

Cụ thể, tính từ mùa giải 2022 mới thực sự là mùa giải đánh chính đầu tiên của Gumayusi và vị trí đó không ai thay thế, thì liên tiếp các mùa CKTG từ 2022 đến 2025, anh đều tham gia đầy đủ tất cả các trận chung kết. Và chỉ có đúng CKTG 2022 là năm mà Gumayusi không thể vô địch. Tổng cộng, tỷ lệ vô địch CKTG mỗi khi bước vào chung kết của Gumayusi là 75% - cao nhất trong tất cả các Xạ Thủ xuyên suốt lịch sử của LMHT, tính trong số những người đã góp mặt từ 3 kỳ CKTG trở lên.

Và với thành tích này, đến chính Faker cũng phải "chịu thua". Bởi lẽ, từ khi thi đấu chính thức đến nay (là năm 2013) thì ngoại trừ các mùa giải mà SKT T1 không thể đến được CKTG (2014, 2018) thì ở kỳ CKTG 2019, Faker đã không thể cùng các đồng đội đến được trận chung kết mà dừng chân trước G2 ở Bán kết.

Gumayusi sẽ là hạt nhân quan trọng của HLE tại CKTG năm nay - Ảnh: Sheep Esports.

Gumayusi sẽ là hạt nhân đặc biệt quan trọng của HLE tại CKTG 2026

Trong số các tuyển thủ HLE góp mặt ở CKTG 2026 năm nay, Gumayusi chính là cái tên dày dạn kinh nghiệm thi đấu các trận chung kết nhất. Với việc rất nhiều Xạ Thủ tài năng đang góp mặt ở giải đấu trên đất Mỹ năm nay, Gumayusi chắc chắn sẽ là hạt nhân quan trọng.

Hơn nữa, Gumayusi vẫn thường xuyên tỏa sáng tại các trận đấu đẳng cấp cao nhất, nơi áp lực là tột đỉnh. Do đó, khán giả đang rất kỳ vọng FMVP CKTG 2025 sẽ lại tỏa sáng để lập nên những chiến tích "vô tiền khoáng hậu" nữa trong lịch sử LMHT.