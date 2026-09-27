Krafton và PUBG tiếp tục "gặp vận hạn" nhưng lần này quá "khó đỡ"

Những tin xấu liên tục đến với Krafton và PUBG.

Krafton và PUBG tiếp tục gặp "hung tin"

Như đã biết, trong thời gian qua, Krafton đã rút sạch sẽ toàn bộ những gì liên quan đến PUBG ra khỏi Việt Nam. Các giải đấu của Việt Nam đã hủy bỏ, đồng thời các đội PUBG của Việt Nam cũng lần lượt thông báo giải tán, chuyển bộ môn. Tuy nhiên, có vẻ như sự việc của Krafton chưa thể kết thúc và "vận hạn" của họ còn kéo dài khi mới đây, thêm một giải đấu của PUBG phải hủy vì lý do rất khách quan.

Krafton và PUBG tiếp tục gặp "vận hạn".

Cụ thể, những ngày qua, đất nước Thái Lan gặp những trận mưa lớn kéo dài khiến nhiều vùng tại đây bị ngập lụt nặng. Và điều này không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân mà tất nhiên những hoạt động như các giải Esports cũng phải tạm hoãn. Theo thông báo của phía Krafton, ngày thi đấu thứ hai của giải đấu PUBG Thailand Series 2026 sẽ bị tạm hoãn đến ngày 28/09, kéo theo đó là ngày thứ ba sẽ chuyển sang 01/10 và trận chung kết sẽ là từ ngày 03 - 08/10 (giờ địa phương).

Giải PUBG Thailand Series 2026 đã bị hoãn vì thời tiết.

Krafton và PUBG đang đối diện "sóng gió" phía trước

Không chỉ đơn thuần là giải đấu PUBG Series ở Thái Lan bị dời ngày, mà trước đó, Krafton đã nhận "tin xấu" khi bị đội bóng FC Seoul - một trong những đội danh tiếng nhất xứ kim chi hủy bỏ gian hàng tại sự kiện Pop-up Store của đội tuyển này. Đây là phản ứng tiêu cực đầu tiên mà Krafton nhận được ngay từ chính "sân nhà" kể từ khi drama bùng nổ.

Krafton sẽ còn đối diện nhiều "sóng gió".

Và rất có thể, Krafton sẽ gặp thêm nhiều "sóng gió" phía trước, khi những phản ứng từ cộng đồng quốc tế cũng đã bắt đầu âm ỉ sau những quyết định gây tranh cãi của NPH này đối với drama vừa qua.