Phạt Himass và TanVuu, PUBG PC mất gì?

Làn sóng tẩy chay lan rộng khắp các phòng máy, hàng loạt streamer đình đám xóa game, giải đấu chuyên nghiệp bị hoãn vô thời hạn... Đó là những gì PUBG PC đang phải đối mặt sau phán quyết tước đi sự nghiệp của hai tuyển thủ Esports Việt Nam.

Khởi nguồn từ một giải đấu giao hữu PUBG Asia Star, án phạt cấm thi đấu vĩnh viễn dành cho hai tuyển thủ Himass và Tanvuu được KRAFTON công bố vào ngày 23/9 đã tạo ra một cơn địa chấn thực sự. Phán quyết này bị đánh giá là quá nặng tay, thiếu minh bạch và ngay lập tức châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất của tựa game này tại thị trường Việt Nam.

Vậy sau khi án phạt này được đưa ra, PUBG PC đã đánh mất những gì?

Sau quyết định xử phạt bị phản ứng gay gắt, PUBG đang đối mặt những thiệt hại không hề nhỏ

Làn sóng tẩy chay quy mô lớn chưa từng có, cả cộng đồng game thủ Việt quay lưng

Ngay trong đêm án phạt được ban hành, những tên tuổi có sức ảnh hưởng lớn nhất giới streamer Việt như Độ Mixi, DJ Chip, PewPew, DJ Chip hay Levi... đồng loạt tuyên bố xóa tựa game này và ngừng mọi nội dung liên quan. Phản ứng phẫn nộ nhanh chóng vượt ra khỏi mạng xã hội, lan rộng đến quy mô doanh nghiệp khi hàng loạt hệ thống phòng máy lớn như Win.D Gaming, Black Kingdom Gaming hay CyberWorld quyết định gỡ bỏ hoàn toàn PUBG PC khỏi hàng ngàn máy tính.

Độ Mixi và PewPew - 2 cái tên nổi tiếng nhất trong giới streamer đã tuyên bố xóa game và không liên quan bất cứ điều gì với PUBG

Động thái tẩy chay càng trở nên triệt để khi các câu lạc bộ Esports tại các trường đại học cũng tuyên bố ngừng mọi hoạt động liên quan. Chỉ trong vòng hai ngày, các từ khóa "PUBG", "Himass", "Tanvuu" leo thẳng lên đỉnh Google Trending với hàng chục ngàn lượt tìm kiếm.

Xóa game không còn là lời đe dọa, nó đã trở thành một hành động thực tế của cộng đồng để phản đối sự bất công.

Nhiều hệ thống phòng nét, CLB thể thao điện tử tuyên bố quay lưng với PUBG PC

Đánh mất thị trường Esports sôi động và những viên ngọc quý

Sự vắng mặt của Himass và Tanvuu không chỉ là cú sốc tình cảm mà còn là tổn thất nặng nề về mặt thương mại và sức hút của PUBG PC. Tanvuu là hạt nhân đưa The Expendables lên ngôi vô địch thế giới PGC 2024, trong khi Himass được mệnh danh là "GOAT" của trò chơi với phong độ xuất thần, đoạt danh hiệu MVP tại PNC 2025. Cùng nhau, họ đã mang về cho eSports Việt Nam chức vô địch PUBG Nations Cup 2025 và hơn 2 triệu USD tiền thưởng trong sự nghiệp.

Sức hút của hai tuyển thủ này là thỏi nam châm khổng lồ thu hút khán giả. Theo dữ liệu từ Esports Charts, PNC 2025 từng lập kỷ lục với gần 818.000 người xem cùng lúc, trong đó riêng khán giả Việt Nam đã đóng góp hơn 500.000 lượt. Việc tự tay tước đi cơ hội của những gương mặt đại diện này đồng nghĩa với việc KRAFTON đang đánh rơi hàng triệu giờ xem và một lượng lớn doanh thu từ thị trường tiềm năng này trong các giải đấu sắp tới.

Himass và TanVuu từng cùng nhau giành chức vô địch PNC 2025 - giải đấu cấp độ cao nhất của PUBG Esports

Thay vì đối thoại để xoa dịu dư luận, nhà phát hành Hàn Quốc lại chọn cách hành xử cực đoan, mang tính chất cắt đứt. Lịch trình giải đấu chuyên nghiệp cấp cao nhất PUBG Vietnam Series 2026 Phase 2 bất ngờ bị gỡ bỏ khỏi hệ thống, sau đó là thông báo hoãn vô thời hạn không lời giải thích.

Đỉnh điểm của sự quay lưng là việc các nền tảng mạng xã hội chính thức của PUBG PC tại Việt Nam đồng loạt đóng băng, đi kèm với việc ngôn ngữ tiếng Việt âm thầm biến mất khỏi trò chơi. Cách xử lý vấn đề này phát đi một thông điệp rõ ràng: KRAFTON dường như đã sẵn sàng "buông" bỏ một trong những thị trường cuồng nhiệt và mang lại nhiều giá trị nhất cho họ.

Cùng với việc hủy giải đấu quốc nội, KRAFTON dường như đã quyết định gỡ toàn bộ hệ sinh thái PUBG PC tại Việt Nam

Khủng hoảng niềm tin không chỉ tại Việt Nam

Với những quyết định khó chấp nhận và cách xử lý gây tranh cãi, PUBG PC đã đánh mất "vốn niềm tin" (Trust Capital) tại nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam. Đối với Việt Nam, sự quay lưng không ngoảnh lại của hàng loạt streamer, hệ thống phòng net hay các CLB thể thao điện tử chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc PUBG PC đã cạn vốn về niềm tin đối với cả một thị trường.

Ở các thị trường khác, sự hoài nghi về tính chuyên nghiệp của PUBG PC và đứng sau là KRAFTON cũng chưa bao giờ lớn đến vậy. Trên diễn đàn Hupu của Trung Quốc, nhiều bài đăng thể hiện sự hoài nghi về quyết định cấm Himass và TanVuu được cộng đồng game thủ đất nước tỷ dân bàn luận.

Trong đó, nhiều game thủ cho rằng quyết định cấm vĩnh viễn này là quá nặng tay. Ngoài ra, game thủ có tên tài khoản là @xiaoshan11 thì cho rằng các game thủ PUBG PC chuyên nghiệp tại Trung Quốc cần phải cực kỳ cẩn trọng khi thi đấu lẫn livestream. Bởi bài học từ Việt Nam là khi một giải đấu giao lưu có thể dẫn đến một lệnh cấm vĩnh viễn khiến họ mất sự nghiệp.

Từ một vụ việc xảy ra ở một giải đấu giao hữu, PUBG PC đang đánh mất nhiều thứ

Tại Thái Lan, nhiều page về tựa game PUBG PC như King of Gamers và Subzidite theo sát vụ việc. Game thủ có tên Attaporn Suphromin đã để lại bình luận dưới bài đăng của King of Gamers và khẳng định quan điểm bênh vực 2 tuyển thủ Việt Nam và cho rằng KRAFTON đã đưa ra án phạt quá khắc nghiệt.

Chưa hết, H1RUZEN - cựu tuyển thủ chuyên nghiệp và là HLV của Vitality chia sẻ trên X rằng đây là quyết định điên rồ và cho rằng hình phạt một năm đã là mức tối đa có thể áp dụng.