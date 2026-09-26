Krafton và PUBG nhận "quả đắng" ngay trên "sân nhà" khiến cộng đồng xôn xao

Sau drama với các tuyển thủ Việt, Krafton và PUBG tiếp tục nhận "cú đấm" ngay từ "sân nhà".

Krafton và PUBG lãnh "trái đắng" từ chính Hàn Quốc

Như đã biết, trong drama với 2 tuyển thủ Việt Nam là Himass và TanVuu nói riêng, cũng như cộng đồng Esports Việt nói chung, phía Krafton đã thể hiện rõ quan điểm ủng hộ "người nhà" thấy rõ, là nữ streamer người Hàn Soopi. Tuy nhiên, mới đây, trong một diễn biến bất ngờ, chính công ty này đã nhận một "cú đấm" ngay từ phía "sân nhà", mà cụ thể là đội bóng đá danh tiếng Hàn Quốc - FC Seoul.

Krafton và PUBG nhận "trái đắng" ngay trên sân nhà - Ảnh: PUBG.

Theo đó, trong một thông báo mới trên kênh Instagram chính thức, CLB bóng đá giàu thành tích bậc nhất K-League đã tuyên bố sẽ không có sự góp mặt của gian hàng phía PUBG trong một sự kiện quảng bá hình ảnh đội bóng kéo dài dự kiến từ 29/9 - 4/10 như kế hoạch trước đó. Thông báo của FC Seoul ghi rõ, nguyên nhân cho việc ngừng hợp tác này đến từ "mối quan ngại và ý kiến đóng góp của người hâm mộ về các vấn đề gần đây".

Thông báo của FC Seoul về việc đóng cửa gian hàng của PUBG tại sự kiện Pop-up Store của đội bóng - Instagram FC Seoul.

Sự kiện Pop-up Store của FC Seoul được mở nhằm nhìn lại lịch sử lâu đời của đội bóng, 6 chức vô địch đã giành được trước đó và hướng đến chức vô địch thứ 7 sau khoảng 10 năm.

Hành động của FC Seoul đối với Krafton và PUBG khiến cộng đồng xôn xao

Trên nhiều diễn đàn, khi thông tin về FC Seoul - PUBG được lan truyền, không ít ý kiến bày tỏ nhiều luồng cảm xúc khác nhau. Nhưng đa phần, ngay cả khán giả Hàn Quốc, cũng thừa nhận thời điểm hiện tại là rất nhạy cảm và hành động của đội bóng là hoàn toàn hợp lý. Phía Krafton đang bị chính "quê nhà" nghi ngờ và chất vấn, sẽ không phù hợp nếu họ xuất hiện trong một sự kiện quan trọng của một trong những đội có truyền thống hàng đầu K-League.

PUBG và Krafton có thể sẽ đối mặt nhiều viễn cảnh xấu nữa mà vụ hợp tác với FC Seoul chỉ là khởi đầu - Ảnh: PUBG.

Có thể nói, rắc rối của Krafton sẽ chưa thể kết thúc, và FC Seoul chỉ là "phát súng" đầu tiên.