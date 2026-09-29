Nửa đêm, Thần rừng Liên Quân bị nữ chính "phốt" hành vi gạ gẫm 18+

Cuộc chia tay mối tình gần thập kỷ của Thần rừng Liên Quân chưa thể ngủ yên.

Trong thế giới Esports Việt Nam, hình ảnh những tượng đài thi đấu đỉnh cao đi kèm với một chuyện tình đẹp như mơ luôn là chủ đề nhận được sự ngưỡng mộ từ đông đảo người hâm mộ. Thế nhưng, khi bức màn nhung hạ xuống, những góc tối sau ánh hào quang lại khiến dư luận không khỏi bàng hoàng.

Câu chuyện chia tay mối tình kéo dài gần 10 năm của "Thần rừng" Liên Quân Mobile – L.B bất ngờ bùng nổ trở lại với những tình tiết chấn động, biến một cuộc chia tay tưởng chừng đã êm trở thành vụ scandal đời tư khiến người hâm mộ ngỡ ngàng, thậm chí nhiều người sốc, đòi "thoát fan".

Mối tình thanh xuân gần thập kỷ

L.B đã từng khiến cộng đồng ngưỡng mộ, khi không chỉ gặt hái vô số danh hiệu vô địch quốc nội lẫn quốc tế mà còn gắn liền với một mối tình bền chặt, gắn bó từ những ngày anh mới bước chân vào con đường thi đấu chuyên nghiệp.

Cách đây không lâu, thông tin L.B chính thức tuyên bố kết thúc mối quan hệ tình cảm gần 10 năm đã khiến cộng đồng eSports xôn xao. Dù có nhiều tranh cãi, song người hâm mộ vẫn không khỏi hụt hẫng.

Tưởng chừng lùm xùm đã qua thế nhưng mới đây, một "vụ nổ" thông tin vào lúc nửa đêm đã đập tan mọi hình tượng đẹp đẽ mà L.B đã cất công xây dựng suốt nhiều năm qua.

Nửa đêm bị nữ chính "bóc phốt": Những tin nhắn gạ gẫm và hành vi đồi trụy sau chia tay

Sự việc bùng nổ khi bạn gái cũ của L.B bất ngờ đăng tải một loạt bằng chứng "bóc phốt" hành vi của nam tuyển thủ sau khi hai người đã đường ai nấy đi. Nữ chính tung ra hàng loạt hình ảnh chụp màn hình tin nhắn, cho thấy L.B vẫn gửi những nội dung mang tính đồi trụy cho cô.

Theo những bằng chứng được đăng tải, dù tuyên bố đã chia tay và chấm dứt tình cảm, L.B vẫn thường xuyên nhắn tin vào ban đêm với lời lẽ mang tính "gạ gẫm", đòi hỏi các hành vi nhạy cảm về mặt thể xác. Đáng phẫn nộ hơn, khi không nhận được sự đồng ý từ phía bạn gái cũ, nam tuyển thủ thậm chí còn dùng những ngôn từ thô tục, quấy rối tình dục và có những hành vi ứng xử lệch chuẩn, vượt xa giới hạn đạo đức thông thường.

Bài đăng của cô nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok và các hội nhóm Liên Quân Mobile. Hàng ngàn cư dân mạng không khỏi sốc trước sự thật đằng sau một tượng đài eSports. Hành vi nhắn tin gạ gẫm tình cũ cùng tư tưởng coi thường tôn trọng cá nhân của L.B đã nhận về làn sóng phẫn nộ.

Dư luận phẫn nộ "xin thoát fan"

Ngay sau khi những bằng chứng đồi trụy bị phơi bày, hình tượng của L.B sụp đổ. Nhiều fan hâm mộ lâu năm, những người từng thức đêm theo dõi từng trận đấu, tự hào về mối tình thanh xuân đẹp đẽ của L.B đã bày tỏ sự bàng hoàng và thất vọng đến tột cùng. Việc một ngôi sao tầm cỡ quốc tế lại có những hành vi đồi trụy, quấy rối bạn gái cũ là điều không thể nào chấp nhận hay bao biện.

Trên các hội nhóm người hâm mộ của đội tuyển lẫn cá nhân L.B, hàng loạt tài khoản đồng loạt đăng tải bài viết "chia tay", tuyên bố thoát fan. Cộng đồng mạng chỉ trích gay gắt tư duy coi bạn gái cũ như công cụ giải tỏa nhu cầu của L.B. Việc yêu nhau gần 10 năm rồi khi chia tay lại quay sang nhắn tin gạ gẫm, giở trò biến thái bị đánh giá là sự bội bạc và thiếu tự trọng nghiêm trọng.

Vụ việc của L.B một lần nữa dấy lên bài học về lối sống và đạo đức của các tuyển thủ Esports chuyên nghiệp. Trong thời đại thể thao điện tử phát triển mạnh mẽ, các tuyển thủ không chỉ cần có kỹ năng chơi game xuất sắc hay hàng loạt danh hiệu vô địch, mà còn phải chịu trách nhiệm về hình ảnh, tư cách đạo đức và chuẩn mực ứng xử trước công chúng. Việc sở hữu danh tiếng, tiền tài và lượng fan đông đảo không bao giờ là "tấm bình phong" để che đậy cho những hành vi lệch chuẩn hay quấy rối cá nhân.