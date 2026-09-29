Xuân Son đã về đến Việt Nam, chấn thương nhưng vẫn vui vẻ chụp cùng fan ở sân bay

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã về đến Việt Nam sau khi gặp chấn thương phải chia tay FIFA ASEAN Cup.

Sáng sớm ngày 29/9, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã đáp chuyến bay xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội), chính thức chia tay đội tuyển Việt Nam tại chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026 để bắt đầu quy trình điều trị và hồi phục chấn thương cơ đùi sau.

Trước đó, chân sút sinh năm 1997 dính chấn thương ở phút 60 trong trận ra quân gặp đối thủ Philippines diễn ra vào ngày 26/9 sau một pha bứt tốc phản công. Dù được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chuẩn bị phương án điều trị theo tiêu chuẩn dành cho tuyển thủ quốc gia, Xuân Son đã chủ động bày tỏ nguyện vọng trở về CLB Nam Định nhằm thuận tiện hơn cho công tác sinh hoạt cũng như tuân thủ giáo án hồi phục của đội bóng chủ quản. Nguyện vọng này được VFF tôn trọng, liên đoàn cũng nhận được sự hỗ trợ từ FIFA trong việc sắp xếp vé máy bay giúp tiền đạo nhập tịch sớm trở về nước.

Xuân Son đã về đến Hà Nội, vừa hạ cánh anh đã được người hâm mộ nhận ra và xin chụp ảnh cùng (Ảnh: Seippel)

(Ảnh: Seippel)

Chấn thương lần này dự kiến khiến Xuân Son phải nghỉ thi đấu từ 4 đến 6 tuần. Trong buổi chia tay đội tuyển tại Indonesia, Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú cùng HLV trưởng Kim Sang-sik đã dành nhiều lời động viên, khích lệ chân sút 29 tuổi tập trung chữa trị thật tốt. HLV Kim Sang-sik cũng không giấu được sự tiếc nuối khi chia sẻ sự đau lòng trước tổn thất nhân sự lớn, đồng thời gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ bóng đá Việt Nam lẫn người hâm mộ CLB Nam Định.

Sự vắng mặt của Nguyễn Xuân Son là một tổn thất cực kỳ nghiêm trọng đối với hàng công của đội tuyển Việt Nam. Kể từ tháng 12/2024 đến nay, anh là ngòi nổ nguy hiểm nhất với 15 bàn thắng ở các giải đấu chính thức, đạt hiệu suất xấp xỉ 1 bàn/trận. Không chỉ giữ vai trò ghi bàn chủ lực, Xuân Son còn mang tầm ảnh hưởng lớn về mặt lối chơi nhờ khả năng làm tường, di chuyển rộng và phối hợp linh hoạt cùng các đồng đội, thậm chí được ban huấn luyện tin tưởng giao băng đội trưởng trong trận gặp Philippines.

Ở cấp độ câu lạc bộ, tổn thất này cũng giáng một đòn mạnh vào tham vọng của CLB Nam Định. Đội bóng thành Nam sẽ không thể có sự phục vụ của tiền đạo chủ lực trong chuỗi trận V.League vô cùng căng thẳng sắp tới, lần lượt chạm trán các đối thủ nặng ký như Ninh Bình, Thanh Hóa, TP.Đồng Nai, Thể Công Viettel và Hà Tĩnh. Cả VFF và ban huấn luyện CLB Nam Định hiện đang phối hợp chặt chẽ nhằm theo dõi sát sao tiến trình điều trị, tạo điều kiện tối đa để Xuân Son sớm bình phục và lấy lại thể trạng tốt nhất trước khi tái xuất sân cỏ.