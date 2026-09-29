Cầu mây đôi nữ Việt Nam khẳng định đẳng cấp, thắng áp đảo Philippines giành HCV ASIAD sau 20 năm chờ đợi

Nội dung cầu mây đôi nữ giành HCV thứ hai cho Việt Nam tại ASIAD 2026 sáng 29/9.

Sáng ngày 29/9, tại Nhà thi đấu Nagoya City Mizuho Park (Nhật Bản), đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Philippines với tỷ số thuyết phục 2-0 trong trận chung kết nội dung đôi nữ. Chiến thắng ngoạn mục này không chỉ mang về tấm Huy chương Vàng thứ hai cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20, mà còn giải cơn khát vàng ở nội dung đôi nữ sau đúng tròn hai thập kỷ.

Cầu mây đôi nữ giành HCV ASIAD 2026 (Ảnh: Bùi Lượng)

(Ảnh: Bùi Lượng)

(Ảnh: Bùi Lượng)

Ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên, hai cô gái của tuyển Việt Nam nhanh chóng thiết lập thế trận áp đảo. VĐV Khánh Ly đã có một ngày thi đấu vô cùng thăng hoa. Những cú móc cầu quăng người trên không đầy uy lực cùng các pha phát bóng hiểm hóc sát lưới của cô liên tục xé tan hàng chắn Philippines. Kết hợp cùng khả năng bọc lót phòng ngự kiên cố của Thu Trang, Việt Nam liên tục dẫn sâu 3-1, 8-3, rồi 14-8. Dù Philippines nỗ lực khiếu nại và thay người do trụ cột Sucalit chấn thương, hiệp 1 vẫn nhanh chóng khép lại với chiến thắng 15-8 cho Việt Nam sau cú đá dứt điểm hiểm hóc của Khánh Ly.

Bước sang hiệp 2, thế trận hoàn toàn một chiều thuộc về các cô gái Việt Nam. Trong khi Philippines thi đấu chệch choạc cả trong tấn công lẫn phòng ngự, đội tuyển Việt Nam lại chơi bóng đầy bản lĩnh. Ở bên ngoài đường biên, HLV Trần Thị Vui liên tục đứng dậy nhắc nhở các học trò giữ vững sự tập trung cao độ đến những giây cuối cùng. Khánh Ly và Thu Trang nới rộng khoảng cách lên 4-1, 7-2 rồi 14-4, trước khi Khánh Ly tung cú phát bóng quyết định ấn định chiến thắng cách biệt 15-4. Quan đó thắng chung cuộc 2-0 để giành tấm huy chương vàng thứ 2 cho Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.