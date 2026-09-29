VĐV bóng chuyền 13 tuổi cao tới 2,1 m gây sốt ở ASIAD 2026

VĐV bóng chuyền Mubarak Musa Thiik Madut gây xôn xao trong trận đấu đối đầu tuyển Việt Nam.

Tại ASIAD 2026, Mubarak Musa Thiik Madut đã trở thành tâm điểm chú ý của toàn bộ làng bóng chuyền châu Á sau màn trình diễn vượt trội trước đội tuyển Việt Nam. Mới 13 tuổi (13 tuổi 308 ngày), tay chắn mang áo số 29 của Qatar đã tạo nên "cơn ác mộng" trên lưới khi ghi 14 điểm, sở hữu 4 pha chắn bóng ghi điểm trực tiếp cùng 4 pha chắn bóng giảm lực thành công, giúp Qatar giành chiến thắng 3-0. Khả năng bám chắn ở các thời điểm giằng co then chốt cùng chiều cao 2,10 m của anh đã vô hiệu hóa hoàn toàn các mũi tấn công bên phía Việt Nam, khẳng định vị thế của một tài năng trẻ đặc biệt nhất giải đấu.

Mubarak Musa Thiik Madut gây sốt tại ASIAD (Ảnh: LE)

Mubarak Musa Thiik Madut là ai?

Mubarak Musa Thiik Madut sinh ngày 24/11/2012 (gốc Nam Sudan, đại diện thi đấu cho đội tuyển quốc gia Qatar). Dù mới ở độ tuổi học sinh trung học, Mubarak đã sở hữu chiều cao 2,10m, chỉ số hình thể đáng mơ ước của mọi vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp trên thế giới.

Việc được triệu tập lên đội tuyển quốc gia nam Qatar khi chưa tròn 14 tuổi đã đưa Mubarak vào lịch sử như một trong những tuyển thủ trẻ nhất thi đấu ở cấp độ ĐTQG tại châu Á. Không dừng lại ở tư cách "yếu tố gây bất ngờ", anh nhanh chóng khẳng định vai trò trụ cột ngay từ trận chào sân tại Giải bóng chuyền Nam châu Á 2026 (Asian Championship), nơi anh ghi 12 điểm với 5 pha chắn bóng ngay trận mở màn và cán mốc 40 điểm chỉ sau 3 trận đấu đầu tiên.

Phong cách thi đấu và khả năng phòng thủ vượt trội

Mubarak thi đấu linh hoạt ở các vị trí đối chuyền, chủ công và tay chắn trung tâm (Middle Blocker). Nhờ chiều cao vượt trội cùng sải tay dài, anh có tầm đánh vượt qua hầu hết các hàng chắn đối phương, tạo ra những cú đập bóng găm thẳng xuống sàn đấu với lực rất mạnh.

Tuy nhiên, thứ vũ khí đáng sợ nhất của Mubarak lại nằm ở kỹ năng phòng thủ trên lưới. Khả năng đọc tình huống linh hoạt kết hợp với chiều cao vượt trội giúp anh tạo nên một "bức tường thành" kiên cố. Anh không chỉ chắn bóng trực tiếp ghi điểm mà còn có khả năng chắn bóng giảm lực cực kỳ hiệu quả, tạo tiền đề thuận lợi cho các đồng đội tổ chức phản công.

Trong sự nghiệp, Mubarak từng cùng đồng đội từng xuất sắc giành Huy chương Đồng tại Giải vô địch bóng chuyền bãi biển U18 châu Á (AVC U18 Beach Volleyball Asian Championship), qua đó mang về tấm vé tham dự Giải vô địch bóng chuyền bãi biển U18 thế giới diễn ra tại Hà Lan.

Mubarak sở hữu tố chất thể hình bẩm sinh, tư duy chơi bóng hiện đại và trải nghiệm thi đấu đỉnh cao ở cấp độ ĐTQG khi mới 13 tuổi. Điều này giúp anh hứa hẹn sẽ tiếp tục vươn tầm ở các sân chơi châu lục và thế giới trong tương lai.