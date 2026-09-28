Ngỡ ngàng cầu thủ tóc dài đến chân khiến hai cầu thủ đối phương bị đuổi khỏi sân

Aedan Scipio, tiền vệ 36 tuổi của Anguilla khiến 2 cầu thủ bị truất quyền thi đấu vì mái tóc.

Mới đây, một sự cố hy hữu đã diễn ra trong trận đấu giữa Antigua & Barbuda và Anguilla tại khuôn khổ giải bóng đá Concacaf Nations League, khiến cộng đồng người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng. Chỉ trong ít phút thi đấu ngắn ngủi, hai cầu thủ của đội chủ nhà đã liên tiếp nhận thẻ đỏ trực tiếp với cùng một kịch bản ngớ ngẩn: túm mái tóc tết dài tới tận cổ chân của một tiền vệ bên phía đối phương.

Trận đấu vốn dĩ chứng kiến sự áp đảo hoàn toàn từ Antigua & Barbuda. Nhập cuộc thăng hoa nhằm giải tỏa áp lực sau thất bại 0-1 trước Aruba ở bảng H, đội chủ nhà nhanh chóng mở tỷ số ngay từ phút đầu tiên và liên tiếp ghi thêm 4 bàn thắng để khép lại hiệp một với lợi thế 5-0 đầy thuyết phục. Tuy nhiên, điểm nhấn kỳ lạ và thu hút sự chú ý nhất của cuộc đối đầu lại xuất hiện ở nửa sau trận đấu, thời điểm tiền vệ lão tướng Aedan Scipio bên phía Anguilla được tung vào sân ở phút 69.

Scipio gây chú ý đặc biệt với người xem bởi mái tóc tết dây dài kỷ lục, rủ xuống gần như chạm mặt cỏ. Chỉ 3 phút sau khi có mặt trên sân, anh đã có pha tranh cướp bóng xuất sắc ngay trong vòng cấm đội nhà trước Keon Greene. Nổi giận vì vừa vào sân vài giây đã để mất bóng, Greene lập tức nhoài người túm chặt lấy chùm tóc dài của Scipio khi anh đang cố gắng dốc bóng phản công. Hành vi phạm lỗi lộ liễu này không qua được mắt trọng tài, và một chiếc thẻ đỏ trực tiếp ngay lập tức được rút ra.

Mái tóc gây chú ý của cầu thủ Aedan Scipio (Ảnh: Chuyện áo đấu)

Bất ngờ chưa dừng lại ở đó. Tiến vào những phút bù giờ, Scipio tiếp tục có pha cầm bóng dâng lên bên phần sân đối phương rồi ngoặt bóng đảo hướng. Trong nỗ lực theo kèm sát sao, Shalon Knight bên phía Antigua & Barbuda lại đi vào "vết xe đổ" của đồng đội khi thò tay túm lấy chùm tóc tết, giật mạnh khiến Scipio ngã giật lùi xuống mặt cỏ. Trọng tài chính một lần nữa không ngần ngại rút tiếp chiếc thẻ đỏ thứ hai, đẩy Antigua & Barbuda vào cảnh kết thúc trận đấu chỉ với 9 người trên sân.

Màn phạm lỗi hy hữu này nhanh chóng bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội và nhận về vô số bình luận hài hước. Nhiều cổ động viên gọi đây là "nước đi thiên tài" hay "đỉnh cao của nghệ thuật dụ thẻ đỏ", bởi các cầu thủ vốn đã quá quen tay kéo áo, nhưng khi đối đầu với một mái tóc dài lê thê như vậy, phản xạ kéo nhầm là điều khó tránh khỏi. Tình huống này cũng gợi nhớ đến những sự cố kéo tóc tương tự từng xảy ra tại Ngoại hạng Anh, tiêu biểu như vụ Lisandro Martinez bị đuổi khỏi sân sau pha va chạm với Dominic Calvert-Lewin ở giai đoạn cuối mùa giải trước.