Tân binh ĐT Việt Nam Williams Minh Hoàng: “Harry Kane khuyên tôi nên trở về Việt Nam thi đấu”

Williams Minh Hoàng hé lộ được đội trưởng tuyển Anh Harry Kane khuyên nên trở về cống hiến cho đội tuyển Việt Nam.

Trong đợt tập trung cùng Đội tuyển Quốc gia Việt Nam tham dự chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026, tiền đạo Việt kiều Williams Minh Hoàng đã gây chú ý lớn khi hé lộ câu chuyện đằng sau quyết định trở về quê mẹ cống hiến. Một trong những động lực tinh thần quan trọng thúc đẩy chân sút sinh năm 2007 đưa ra lựa chọn này chính là lời khuyên trực tiếp từ siêu sao bóng đá Anh Harry Kane.

Sinh ra và lớn lên tại Manchester (Anh), Williams Minh Hoàng (tên tiếng Anh là Lee Williams) có bố là người Anh và mẹ là người Việt Nam. Dù trưởng thành trong môi trường bóng đá châu Âu, Minh Hoàng luôn dành sự hướng về nguồn cội. Trước thời điểm quyết định gắn bó sự nghiệp với bóng đá Việt Nam, anh đã có cơ hội trò chuyện và xin lời khuyên từ đội trưởng Đội tuyển Anh Harry Kane.

Chia sẻ về cuộc trò chuyện đặc biệt này, Minh Hoàng cho biết: "Harry Kane đã khuyên tôi nên trở về Việt Nam. Anh ấy nói rằng điều đó rất tốt cho sự phát triển của bản thân tôi. Và việc được đại diện cho đất nước Việt Nam là một khoảnh khắc vô cùng đặc biệt".

Bên cạnh thủ quân tuyển Anh, cựu danh thủ Robbie Fowler cũng đưa ra những nhận định tích cực, động viên chân sút trẻ tự tin thử sức tại môi trường bóng đá Việt Nam để tích lũy thêm kinh nghiệm thực chiến.

Williams Minh Hoàng đã có màn ra mắt tuyển Việt Nam (Ảnh: VF)

Williams Minh Hoàng tích cực hoà nhập với tuyển Việt Nam (Ảnh: VF)

Nhờ sự khích lệ từ những tiền bối hàng đầu, Minh Hoàng đã nhanh chóng đón nhận thử thách và để lại ấn tượng mạnh mẽ ngay trong lần đầu khoác áo Đội tuyển Quốc gia trong trận với Philippines ở FIFA ASEAN Cup. Sở hữu chiều cao nổi bật 1m90 cùng thể hình lý tưởng, anh tỏ ra hòa nhập rất nhanh với lối chơi chung của toàn đội. Trong trận ra mắt, Minh Hoàng đã có pha đi bóng tì đè đắng cấp trước khi thực hiện đường kiến tạo dọn cỗ cho Nguyễn Đình Bắc ghi bàn, mang về chiến thắng quan trọng cho ĐT Việt Nam.

Nói về quá trình hòa nhập tại đội tuyển, chân sút 19 tuổi trải lòng: "Thực ra thi đấu ở đội tuyển không quá khác biệt so với CLB của tôi vì tôi đã quen với sơ đồ chiến thuật này. Ở môi trường nào tôi cũng luôn nỗ lực hết mình để thích nghi. Bầu không khí ở ĐT Việt Nam rất tuyệt vời, kể từ ngày lên tuyển, các đồng đội và ban huấn luyện đều chào đón, tạo cảm giác thoải mái giúp tôi thích nghi rất nhanh. Việc phối hợp cùng Đình Bắc trên sân cũng diễn ra rất tốt đẹp".

Bên cạnh niềm vui hòa nhập, Minh Hoàng cũng dành sự đồng cảm sâu sắc khi chứng kiến người đồng đội trên hàng công là Nguyễn Xuân Son gặp chấn thương nặng: "Khi nghe tin Xuân Son chấn thương, tôi chỉ mong anh ấy sớm hồi phục. Mất Xuân Son là một tổn thất lớn đối với toàn đội".

Dù hàng công chịu áp lực không nhỏ sau tổn thất nhân sự, Williams Minh Hoàng vẫn thể hiện tinh thần thi đấu vô cùng quyết tâm và tự tin trước các trận đấu tiếp theo: "Tôi biết tất cả các đối thủ sắp tới đều rất mạnh, nhưng tôi tin tưởng vào bản thân mình và các đồng đội hoàn toàn có thể làm tốt".