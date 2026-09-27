Chu Thanh Huyền lên đồ xinh đẹp sánh đôi cùng Quang Hải

Quang Hải không thi đấu cùng đội tuyển Việt Nam do chấn thương, cùng vợ đi dự đám cưới.

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải mới đây đã cùng bà xã Chu Thanh Huyền thu hút sự chú ý khi có mặt tại TP.HCM để tham dự đám cưới của một người bạn. Sự xuất hiện của vợ chồng nam cầu thủ nhanh chóng trở thành tâm điểm của buổi tiệc. Nàng WAG Chu Thanh Huyền diện váy trắng nổi bật khoe vóc dáng gọn gàng, visual trắng sáng.

Thanh Huyền tự tin xuất hiện với váy trắng nổi bật (Ảnh: TTNV)

Quang Hải cùng đi đám cưới với vợ (Ảnh: Team Zai Media)

(Ảnh: Team Zai Media)

Trước đó, thông tin Quang Hải gặp chấn thương cổ chân trái và có dấu hiệu quá tải thể lực sau chuỗi ngày thi đấu liên tục cho CLB Công an Hà Nội cũng như ĐTQG đã nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Việc chủ động xin rút khỏi đợt tập trung tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 giúp tiền vệ sinh năm 1997 có thêm khoảng thời gian quý giá để điều trị dứt điểm chấn thương, đồng thời nạp lại năng lượng bên gia đình.

Hiện tại, Quang Hải vẫn đang tích cực phối hợp cùng bộ phận y tế để sớm phục hồi thể trạng tốt nhất trước khi chính thức trở lại sân cỏ. Những hình ảnh đời thường thoải mái, sánh đôi cùng bà xã trong giai đoạn tạm nghỉ thi đấu tiếp tục nhận được nhiều lời động viên từ người hâm mộ.

Chuyện tình của cả Quang Hải và vợ bắt đầu dấy lên tin đồn từ khoảng năm 2021, khi cộng đồng mạng liên tục soi ra những chi tiết trùng hợp trong các bức ảnh hay sự xuất hiện chung tại một số sự kiện. Dù vậy, suốt một thời gian dài, Quang Hải và Chu Thanh Huyền lựa chọn không lên tiếng xác nhận.

Sau nhiều năm đồng hành và tìm hiểu, mối tình của cả hai đã đi đến kết thúc có hậu bằng loạt lễ cưới trang trọng diễn ra vào đầu năm 2024. Cùng năm, vợ Quang Hải sinh em bé đầu lòng đặt tên là Quang Minh. Sau khi trở thành bố, Quang Hải trưởng thành hơn, sau giờ tập luyện và thi đấu là dành trọn thời gian chăm sóc gia đình.