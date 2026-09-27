Xuân Son rách cơ đùi chia tay FIFA ASEAN Cup, trở về Việt Nam vào ngày mai

Xuân Son rách cơ, chia tay đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son chấn thương ngay trận ra quân của đội tuyển Việt Nam tại bảng B – FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vào tối 26/9. Được HLV Kim Sang-sik tin tưởng trao tấm băng đội trưởng và vai trò dẫn dắt hàng công trong cuộc đối đầu với Philippines, chân sút sinh năm 1997 đã thi đấu đầy nỗ lực. Tuy nhiên, biến cố lớn đã xảy ra ở phút 60 khi anh gặp phải một chấn thương cơ đùi sau trong một tình huống tự bứt tốc phản công mà không có sự va chạm với cầu thủ đối phương.

Kết quả chụp MRI sau đó xác định Nguyễn Xuân Son bị rách cơ đùi sau và cần khoảng thời gian từ 4 đến 6 tuần để bình phục hoàn toàn. Chẩn đoán này đồng nghĩa với việc hành trình của tân thủ quân đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 đã chính thức khép lại, và anh sẽ quay trở về nước vào ngày 28/9 để tập trung điều trị.

Xuân Son chia tay đội tuyển Việt Nam, trở về nước vào ngày mai 28/9 (Ảnh: MD)

Sự vắng mặt của Xuân Son là tổn thất nặng nề đối với ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam. Hiện tại, lực lượng trên hàng công của HLV Kim Sang-sik trở nên khá mỏng khi chỉ còn trông cậy vào những cái tên như Đình Bắc, Hoàng Hên, Williams Minh Hoàng hay Gia Hưng. Không những vậy, tuyến giữa của đội tuyển cũng đang phấp phỏng chờ đợi tình hình thể lực của tiền vệ Hoàng Đức và chưa rõ khả năng ra sân ở cuộc đối đầu quan trọng với Thái Lan vào ngày 29/9. Bên cạnh đó, việc Xuân Son phải nghỉ thi đấu kéo dài cũng giáng một đòn mạnh vào lực lượng của CLB Nam Định trong giai đoạn V.League sắp quay trở lại.