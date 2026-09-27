Trang chủ FIFA khen ngợi Đình Bắc

Đình Bắc tiếp tục toả sáng trong trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Màn trình diễn tỏa sáng cùng bàn thắng duy nhất giúp Đội tuyển Việt Nam đánh bại Philippines 1-0 tại FIFA ASEAN Cup 2026 không chỉ giúp Nguyễn Đình Bắc nhận được lời khen ngợi từ trang chủ FIFA, mà còn đánh dấu cột mốc khi tiền đạo trẻ lần đầu tiên gánh vác trọng trách thủ quân Đội tuyển Quốc gia.

Trận ra quân của Đội tuyển Việt Nam trên sân Bandung (Indonesia) diễn ra đầy kịch tính. Dù bị đánh giá thấp hơn do lịch sử 12 năm không thắng Việt Nam, Philippines vẫn tạo ra không ít sóng gió. Phút 23, Randy Schneider khiến cổ động viên Việt Nam thót tim khi tung cú sút xa đưa bóng dội xà ngang.

Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau pha bỏ lỡ đó, Philippines đã phải trả giá đắt. Nhận đường chuyền dọn mỗ tinh tế từ chân sút Việt kiều Williams Minh Hoàng, Nguyễn Đình Bắc băng lên dứt điểm quyết đoán đánh bại thủ thành đối phương, mở tỷ số cho tuyển Việt Nam.

Trang chủ FIFA ngay lập tức dành sự chú ý đặc biệt cho khoảnh khắc này: "Bàn thắng trong hiệp một của Nguyễn Đình Bắc đã tạo nên sự khác biệt tại Bandung, giúp Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng sít sao trước Philippines". Bên cạnh đó, tổ chức bóng đá lớn nhất hành tinh cũng không quên ngợi khen "lá chắn thép" Patrik Lê Giang với pha cứu thua phản xạ xuất thần, từ chối cú dứt điểm hiểm hóc của Jarvey Gayoso để giữ vững lợi thế 1-0. Sau trận đấu, cũng chính Đình Bắc được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Đình Bắc được khen ngợi sau màn trình diễn giúp tuyển Việt Nam giành chiến thắng (Ảnh: MD)

Không dừng lại ở bàn thắng quyết định, trận đấu còn ghi dấu một bước ngoặt ý nghĩa khác trong sự nghiệp của Đình Bắc. Phút 60, đội trưởng Nguyễn Xuân Son dính chấn thương gân kheo và buộc phải rời sân nhường chỗ cho Nguyễn Hai Long.

Tấm băng đội trưởng Đội tuyển Quốc gia đã được trao lại cho Đình Bắc. Dù mới ở tuổi 22, chân sút trẻ đã thể hiện bản lĩnh vững vàng, thi đấu xông xáo và hoàn thành xuất sắc vai trò thủ lĩnh trên hàng công trong suốt khoảng thời gian còn lại.

Bày tỏ sự tự hào sau khi kinh qua cột mốc đặc biệt này, Đình Bắc xúc động chia sẻ: "Lần đầu tiên đeo băng đội trưởng Đội tuyển Quốc gia là vinh dự vô cùng to lớn đối với cá nhân tôi. Đây sẽ là động lực mạnh mẽ để tôi tiếp tục nỗ lực, gánh vác trách nhiệm và cùng các đồng đội chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo".

Sự tin tưởng từ HLV Kim Sang-sik khi trao vai trò đội phó và băng thủ quân trong một trận đấu cho Đình Bắc cho thấy tầm quan trọng của cầu thủ trẻ này trong định hướng xây dựng thế hệ kế thừa cho bóng đá Việt Nam.

Mặc dù có khởi đầu thuận lợi với 3 điểm trọn vẹn, Đội tuyển Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với tổn thất lớn khi đội trưởng Nguyễn Xuân Son gặp chấn thương và cần thời gian theo dõi mức độ hồi phục. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ ngay lập tức bước vào chuẩn bị cho trận đại chiến mang tính then chốt với Thái Lan vào lúc 20h00 ngày 29/09.