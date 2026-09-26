Xuân Son ôm đầu vì chấn thương gây lo lắng

ĐT Việt Nam chịu tổn thất lớn khi Xuân Son dính chấn thương trong trận gặp Philippines.

Ở trận ra quân gặp ĐT Philippines tối ngày 26/9 tại FIFA ASEAN Cup, Đội tuyển Việt Nam đã phải nhận thông tin không vui về lực lượng. Tiền đạo Nguyễn Xuân Son, người mang băng đội trưởng ở trận đấu này dính chấn thương và buộc phải rời sân ở phút 60 để nhường vị trí cho Hai Long.

Xuân Son chấn thương rời sân (Ảnh: MD)

Ảnh: TV360

Ảnh: TV360

Ảnh: TV360

Trước khi gặp sự cố, Xuân Son cùng các đồng đội đã có thế trận tương đối thuận lợi. ĐT Việt Nam sớm vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Đình Bắc, xuất phát từ cú dứt điểm của Williams Minh Hoàng sau đường chọc khe tinh tế từ Lê Phạm Thành Long. Sau khi có lợi thế về mặt tỷ số, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik chủ động kéo thấp đội hình, lùi sâu hỗ trợ phòng ngự nhằm duy trì cự ly và kiềm chế sức tấn công từ phía đội chủ nhà Philippines.

Tuy nhiên, việc Xuân Son không thể tiếp tục thi đấu đã để lại khoảng trống lớn trên hàng công. Hiện tại, chân sút sinh năm 1997 cần trải qua các buổi kiểm tra y tế chuyên sâu để xác định chính xác mức độ chấn thương. Trong bối cảnh ĐT Việt Nam nằm chung bảng với những đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Thái Lan, sự vắng mặt tiềm ẩn của Xuân Son ở các lượt trận tiếp theo sẽ là bài toán hóc húa đối với HLV Kim Sang-sik.