Diễn biến ĐT Việt Nam vs Philippines tại FIFA ASEAN Cup: Việt Nam có bản quyền truyền hình, Xuân Son mang băng đội trưởng

Đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup 2026 gặp đội tuyển Philippines lúc 19h30 hôm nay 26/9.

Đội hình ra sân ĐT Việt Nam:

Thông tin trước trận đấu:

Ngay sát giờ thi đấu, người hâm mộ Việt Nam đã có thể xem trực tiếp trận đấu của tuyển Việt Nam đấu Philippines tại FIFA ASEAN Cup. Sau nhiều ngày chờ đợi, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã có thể theo dõi FIFA ASEAN Cup trên các nền tảng phát sóng chính thức trong nước. Bản quyền giải đấu được hoàn tất vào phút chót, ngay trước thời điểm đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với Philippines. Theo thỏa thuận, các trận đấu của giải có thể được phát sóng trên FPT Play, TV360 và MyTV.

Tình hình nhân sự trước trận đấu

So với ASEAN Cup, Đội tuyển Việt Nam có sự thay đổi đáng kể về mặt lực lượng do bão chấn thương. Sự vắng mặt của những nhân tố quen thuộc như Đặng Văn Lâm, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Thành Chung hay Nguyễn Văn Vĩ đặt ra bài toán không dễ dàng cho ban huấn luyện. Dù vậy, HLV Kim Sang Sik đã nhanh chóng đưa ra những phương án thay thế chất lượng khi trao cơ hội cho bộ đôi tân binh Việt kiều Nguyễn Adou Leygley Minh và Williams Minh Hoàng, đồng thời gọi trở lại Ngô Đăng Khoa và đặt niềm tin vào khả năng cầm nhịp của Minh Khoa ở tuyến giữa.

Về mặt chiến thuật, nhà cầm quân người Hàn Quốc nhiều khả năng vẫn vận hành bộ khung ổn định. Khung gỗ dự kiến giao cho thủ môn Patrick Lê Giang, trong khi bộ ba trung vệ Phạm Xuân Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh cùng tân binh Adou Leygley Minh được kỳ vọng sẽ tạo nên chốt chặn vững chắc. Trên hàng công, những gương mặt trẻ đang đạt phong độ cao như Nguyễn Đình Bắc cùng Hoàng Hên và Nguyễn Xuân Son sẽ là những ngòi nổ chính, sẵn sàng gây sức ép liên tục lên hàng thủ đối phương.

Về phía Đội tuyển Philippines, HLV Carles Cuadrat đã thực hiện cuộc cải tổ quy mô lớn khi làm mới gần một nửa đội hình. Đáng chú ý, đội bóng này triệu tập hàng loạt cầu thủ đang chinh chiến tại châu Âu, Mỹ và các giải đấu hàng đầu châu Á. Hàng công của Philippines hứa hẹn mang lại nhiều biến số. Với thể hình lý tưởng, Philippines tiếp tục duy trì lối chơi thiên về bóng dài, bóng bổng và tận dụng tối đa các tình huống cố định.

Xét về lịch sử đối đầu, Đội tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế vượt trội khi giành 4 chiến thắng và 1 trận hòa trong 5 lần chạm trán gần nhất. Dù Philippines được dự báo sẽ gây ra không ít khó khăn nhờ lực lượng ngoại binh mới, nhưng nếu duy trì được khả năng kiểm soát thế trận, tổ chức tấn công chủ động và hóa giải thành công các pha không chiến của đối thủ, Nguyễn Đình Bắc cùng các đồng đội hoàn toàn đủ cơ sở để hoàn thành mục tiêu 3 điểm trọn vẹn trong ngày ra quân.