Cách Bùi Tiến Dũng yêu vợ mẫu tây

Bùi Tiến Dũng lấy vợ 4 năm vẫn thường xuyên nói những lời ngọt ngào.

Hơn 4 năm gắn bó từ khi công khai tình cảm cho đến lúc xây dựng tổ ấm, cuộc sống hôn nhân của thủ môn Bùi Tiến Dũng và chân dài người Ukraine Dianka Zakhidova vẫn luôn khiến dân tình ngưỡng mộ. Không chỉ là một trong những cặp đôi "trai tài gái sắc" đình đám của làng bóng đá Việt, Bùi Tiến Dũng còn khẳng định danh xưng "chồng quốc dân" nhờ sự yêu thương, chiều chuộng và tôn trọng vợ hết mực.

Sự ngọt ngào trong tình yêu của cả hai chưa bao giờ hạ nhiệt theo thời gian. Trên mạng xã hội, nam thủ môn không ngần ngại thể hiện sự si mê dành cho bà xã qua từng hành động nhỏ. Mới đây nhất, anh tiếp tục gây sốt khi đăng tải bộ ảnh kỷ niệm vô cùng lãng mạn kèm dòng trạng thái "Happy Wife, Happy Life" (Tạm dịch: Vợ vui thì nhà mới yên vui hạnh phúc). Cách anh luôn dành cho vợ những lời "có cánh", chuẩn bị những bó hoa tươi thắm trong các dịp đặc biệt hay tự tay viết thư cho vợ trước ngày sinh nở đã trở thành nét ngọt ngào rất riêng của chàng cầu thủ xứ Thanh.

Bùi Tiến Dũng luôn dành những lời ngọt ngào công khai cho vợ

Cả hai không ngần ngại bảy tỏ tình cảm của mình

Không dừng lại ở những lời nói lãng mạn, Bùi Tiến Dũng còn nổi tiếng là người chồng sẵn sàng chi mạnh tay cho những món quà đắt đỏ để mang lại niềm vui cho Dianka. Dân mạng từng không khỏi trầm trồ khi anh chi tới nửa tỷ đồng (khoảng 500 triệu VNĐ) để tặng vợ chiếc túi xách hàng hiệu cao cấp nhân dịp sinh nhật. Bên cạnh đó, những chiếc đồng hồ xa xỉ hay các chuyến du lịch nghỉ dưỡng riêng tư luôn được anh lên kế hoạch chu đáo để hâm nóng tình cảm đôi lứa.

Tiến Dũng và vợ thường xuyên đi du lịch

Thế nhưng, điều thực sự giúp Bùi Tiến Dũng "ghi điểm tuyệt đối" trong mắt người hâm mộ lại nằm ở sự tỉ mỉ, chăm sóc chu đáo trong cuộc sống thường ngày. Sau khi bé Danil chào đời vào cuối năm 2022, anh nhanh chóng gia nhập hội "ông bố nghiện con", không ngần ngại phụ giúp vợ chăm sóc con nhỏ, thay tã, cho con ăn và quán xuyên việc nhà. Thêm vào đó, anh hết lòng ủng hộ sự nghiệp của bà xã. Khi Dianka muốn quay trở lại với công việc người mẫu catwalk sau sinh, anh sẵn sàng trở thành điểm tựa vững chắc để vợ tự tin tỏa sáng trên sàn diễn mà không bị gánh nặng bỉm sữa làm rào cản.

Sự gắn kết của cặp đôi còn đến từ sự thấu hiểu và trân trọng văn hóa của nhau. Trong khi Dianka nỗ lực học tiếng Việt, hào hứng về quê Thanh Hóa đón Tết cổ truyền cùng gia đình chồng thì Bùi Tiến Dũng cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho nhà ngoại. Anh chủ động đón mẹ và em gái của Dianka từ Ukraine sang Việt Nam sinh sống, chăm sóc chu đáo để vợ luôn cảm thấy ấm áp, yên tâm khi sống xa quê hương.

Tình cảm gia đình Tiến Dũng lúc nào cũng mặn nồng

Trải qua nhiều năm đồng hành, tình yêu của Bùi Tiến Dũng và Dianka Zakhidova không hề phai nhạt mà ngày càng mặn nồng, viên mãn. Sự chân thành, thấu hiểu cùng hình ảnh người chồng biết lắng nghe, hết lòng vì gia đình đã giúp Bùi Tiến Dũng ghi điểm hết mực với người hâm mộ.