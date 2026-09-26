ĐT Việt Nam đấu Philippines tại FIFA ASEAN Cup lúc mấy giờ, xem ở đâu?

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup ngày 26/9.

Vào lúc 19h30 hôm nay (26/9), Đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức bước vào hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026 bằng cuộc đối đầu với Đội tuyển Philippines.

Tuyển Việt Nam chính thức bước vào FIFA ASEAN Cup hôm nay (Ảnh: Hữu Đệ/VFF)

So với đội hình từng đăng quang ở kỳ ASEAN Cup gần nhất, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn duy trì bộ khung trụ cột nhưng đã có những điều chỉnh đáng chú ý về mặt nhân sự. Sự vắng mặt của Quang Hải, Thành Chung và Văn Vĩ do vấn đề thể trạng mở ra cơ hội cho các nhân tố mới như Võ Hoàng Minh Khoa, Khoa Ngô cùng Williams Minh Hoàng khẳng định bản thân. Với lối chơi thiên về kiểm soát bóng, tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ tận dụng tốc độ và khả năng khai thác khoảng trống ở hai biên để tạo nên sự khác biệt.

Ở chiều ngược lại, Philippines hứa hẹn là một thử thách không dễ dàng khi mang đến giải đấu lực lượng đông đảo các cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu và Mỹ, nổi bật là Bjorn Martin Kristensen (KFUM Oslo), Andre Leipold (SC Verl) hay Sebastian Rasmussen (Hobro IK II). Sở hữu dàn cầu thủ có thể hình vượt trội với nhiều gương mặt cao trên 1m80 và 1m90, Philippines sẽ là mối đe dọa lớn trong các tình huống tranh chấp bóng bổng và cố định.

Cũng trong khuôn khổ lượt trận mở màn ngày 26/9, Đội tuyển Thái Lan sẽ chạm trán Pakistan vào lúc 16h00. Trước một đối thủ bị đánh giá thấp hơn, đội bóng xứ chùa Vàng đang đứng trước cơ hội lớn để giành trọn 3 điểm đầu tay, tạo đà tâm lý thuận lợi cho chiến dịch năm nay.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại tại Việt Nam vẫn chưa có đơn vị nào sở hữu bản quyền truyền hình giải FIFA ASEAN Cup.