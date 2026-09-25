Diến biến U23 Việt Nam đấu U23 Hàn Quốc tại tứ kết ASIAD 2026: VÀO! 1-0 cho Hàn Quốc

Đội tuyển U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc trong trận đấu lúc 17h30 ngày 25/9 thuộc tứ kết ASIAD 2026.

Đội hình ra sân của U23 Việt Nam:

Vào lúc 17h30 chiều nay (25/9), U23 Việt Nam sẽ bước vào trận tứ kết ASIAD 2026 gặp U23 Hàn Quốc. Sự chênh lệch lớn về tương quan lực lượng đặt thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh trước một thử thách cực đại, nhưng ở một trận đấu loại trực tiếp, cơ hội tạo nên địa chấn vẫn luôn mở ra.

Nhận định trận đấu

U23 Việt Nam giành quyền vào tứ kết ASIAD 2026 với 4 điểm sau 3 trận vòng bảng. Thử thách dành cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh là U23 Hàn Quốc – đội bóng vừa đứng nhất bảng D đầy thuyết phục sau chiến thắng 2-0 trước U23 Saudi Arabia.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai đội nằm ở chất lượng nhân sự vượt trội từ đại diện xứ kim chi. U23 Hàn Quốc mang đến giải đấu đội hình giàu kinh nghiệm với nhiều gương mặt đang thi đấu tại các giải chuyên nghiệp châu Âu. Ngược lại, U23 Việt Nam lựa chọn trao cơ hội cho lứa cầu thủ trẻ nhằm tích lũy trải nghiệm ở đấu trường lớn.

Trước một đối thủ có khả năng tranh chấp vượt trội, tốc độ luân chuyển bóng nhanh cùng miếng đánh bóng bổng nguy hiểm, nhiệm vụ tiên quyết của U23 Việt Nam không phải là chủ động hạn chế tối đa khoảng trống trước khung thành của thủ môn Cao Văn Bình. Ban huấn luyện đặc biệt nhấn mạnh yếu tố chuẩn bị tâm lý, bởi nếu sớm để đối phương vượt lên dẫn trước, thế trận sẽ trở nên vô cùng bất lợi.

Trái lại, nếu duy trì được cự ly đội hình chặt chẽ và phòng ngự kiên nhẫn trong khoảng thời gian đầu, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể kéo trận đấu theo hướng khác. Lối chơi phòng ngự chủ động kết hợp với các tình huống chuyển trạng thái nhanh sẽ là phương án tác chiến hợp lý nhất. Những nhân tố sở hữu tốc độ như Thanh Nhàn hay Ngọc Mỹ có thể trở thành "mũi khoan" tạo đột biến bất ngờ khi nhận bóng trong không gian trống.