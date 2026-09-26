Mbappe chấn thương nặng ở tuyển Pháp, Real Madrid lo sốt vó

Mbappe dính chấn thương trong trận đấu của đội tuyển Pháp.

Kylian Mbappe lại tiếp tục trở thành tâm điểm lo ngại của bóng đá Pháp lẫn Real Madrid sau đợt tập trung thi đấu quốc tế mới đây. Trong chiến thắng 1-0 của ĐT Pháp trước Thổ Nhĩ Kỳ thuộc khuôn khổ bảng A UEFA Nations League, tiền đạo 27 tuổi đã tỏa sáng với bàn thắng duy nhất ở phút 54, đánh dấu pha lập công thứ 67 của anh trong màu áo đội tuyển quốc gia. Dù vậy, niềm vui chiến thắng nhanh chóng bị bao trùm bởi sự lo âu khi chính tình huống dứt điểm quyết định đó đã khiến Mbappe gặp chấn thương. Cụ thể, trong lúc vung chân phải để ghi bàn, chân sút chủ lực của "Les Bleus" đã duỗi quá mức đầu gối trái. Anh cố gắng thi đấu tiếp trong ít phút nhưng đành phải nằm xuống sân vì đau đớn và buộc phải nhường chỗ cho Désiré Doué ở phút 59.

Mbappe chấn thương ở tuyển Pháp (Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

Ngay sau trận đấu, HLV Zinedine Zidane đã chính thức xác nhận việc đội trưởng ĐT Pháp sẽ không thể tiếp tục đồng hành cùng toàn đội trong các trận đấu tiếp theo. Đánh giá về tình trạng của học trò, chiến lược gia người Pháp thừa nhận tình hình không mấy khả quan và khẳng định ông không muốn mạo hiểm với sức khỏe của Mbappe. Liên đoàn Bóng đá Pháp cũng xác nhận ngôi sao này gặp vấn đề về gân ở đầu gối trái và được tạo điều kiện rút lui khỏi đợt tập trung để trở về Madrid tiến hành các đợt kiểm tra chuyên sâu.

Thông tin này lập tức khiến ban lãnh đạo Real Madrid đứng ngồi không yên. Điều làm đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha lo lắng nhất không chỉ là việc Mbappe phải nghỉ thi đấu, mà nằm ở vị trí chấn thương: gối trái cũng chính là khu vực từng khiến tiền đạo này gặp rắc rối trong mùa giải trước. Hiện tại, mức độ tổn thương chi tiết vẫn chưa được công bố, và phía Real Madrid đang hồi hộp chờ đợi kết quả kiểm tra y tế chính thức để xác định phương án nghỉ ngơi cho Mabppe.