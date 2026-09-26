Dịnh thự nhà Rooney cho thuê với giá 800 triệu đồng 1 tuần

Cận cảnh dinh thự nghỉ dưỡng cho thuê với giá 800 triệu đồng một tuần nhà huyền thoại Rooney.

Trong bộ phim truyền hình thực tế mới phát sóng trên Disney+ mang tên Meet The Rooneys, vợ chồng cựu danh thủ tuyển Anh đã lần đầu tiên cho phép máy quay ghi lại toàn bộ khung cảnh bên trong dinh thự sang trọng tại vùng biển Caribe. Đây là bất động sản được cặp đôi triệu phú tậu từ năm 2010 với mức giá 5 triệu bảng Anh (khoảng 160 tỷ đồng) để làm nơi nghỉ dưỡng cho gia đình.

Tọa lạc tại Westmoreland – khu biệt lập cao cấp bậc nhất hòn đảo Barbados, căn dinh thự nằm trong quần thể khép kín gồm 225 biệt thự tư nhân cùng đầy đủ tiện ích thượng lưu như sân golf, spa, bãi biển riêng, nhà hàng và khu câu lạc bộ. Do khu vực này hội tụ rất nhiều ngôi sao nổi tiếng đến từ miền Bắc nước Anh, nơi đây còn được truyền thông ưu ái đặt cho biệt danh "Khu phố miền Bắc".

Toàn cảnh biệt thự nhà Rooney (Ảnh: Disney)

(Ảnh: Disney)

(Ảnh: Disney)

Nhìn từ bên ngoài, tòa biệt thự gây ấn tượng mạnh bởi thảm cỏ xanh mướt bao quanh cùng một hồ bơi kích thước lớn – không gian vui chơi lý tưởng cho bốn cậu con trai nhà Rooney. Ngay khi bước qua sảnh chính, du khách sẽ ấn tượng với phòng khách rộng lớn có trần nhà cao vút, tạo cảm giác thoáng đãng và đẳng cấp.

(Ảnh: Disney)

Toàn bộ tầng trệt của căn nhà được tối ưu hóa cho các nhu cầu sinh hoạt và giải trí cao cấp, bao gồm phòng làm việc, nhà bếp hiện đại, phòng giặt đồ khép kín, phòng trang điểm dành cho khách và một phòng chiếu phim gia đình hoành tráng. Tầng trên của biệt thự được thiết kế nhiều ban công thoáng đãng với tầm nhìn hướng ra thiên nhiên.

Sở hữu tổng cộng 5 phòng ngủ cùng khuôn viên rộng lớn, đây là địa điểm lý tưởng để gia đình Rooney thư giãn và tổ chức các buổi tiệc tùng. Trong chương trình, khán giả cũng được chứng kiến khoảnh khắc cả gia đình cùng tham gia một buổi học pha chế và thưởng thức cocktail ngay tại sân vườn. Những lúc gia đình không sử dụng, căn biệt thự được cho thuê lại với mức giá đắt đỏ 25.000 bảng Anh/tuần (khoảng 800 triệu đồng).

Chia sẻ về chốn nghỉ dưỡng yêu thích của gia đình, Coleen Rooney thổ lộ: "Chúng tôi đã gắn bó với ngôi nhà ở Barbados này nhiều năm. Khi các con còn nhỏ, cả nhà đến đây thường xuyên hơn. Tuy nhiên, khi các bé lớn lên và lịch trình phải phụ thuộc hoàn toàn vào kỳ nghỉ học, việc sắp xếp các chuyến đi trở nên khó khăn hơn do khoảng cách địa lý khá xa".