HLV Kim Sang-sik: "Vô địch ASEAN Cup đã là quá khứ, tuyển Việt Nam làm lại từ đầu tại FIFA ASEAN Cup"

Đội tuyển Việt Nam chính thức bước vào hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Vào lúc 19h30 ngày 26/9, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 gặp đối thủ Philippines. Trận đấu này đánh dấu màn tái ngộ sau 2 năm kể từ trận hòa 1-1 đầy vất vả tại vòng bảng ASEAN Cup 2024.

Bước vào giải đấu năm nay, đội tuyển Việt Nam đang sở hữu phong độ ấn tượng cùng chuỗi 26 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường kể từ tháng 10/2024. Cú đúp vô địch Đông Nam Á (2024, 2026) là minh chứng cho sự ổn định và bản lĩnh của Hoàng Đức cùng các đồng đội. Tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 với tư cách nhà vô địch khu vực, HLV Kim Sang-sik giữ nguyên bộ khung vừa đăng quang tháng trước, đồng thời bổ sung những gương mặt chất lượng như Nguyễn Adou Leygley Minh, Ngô Đăng Khoa hay Williams Minh Hoàng nhằm gia tăng nhân lực cho cả hàng thủ lẫn hàng công.

Phát biểu trong cuộc họp báo chiều 25/9, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh tầm quan trọng của kỷ luật và tinh thần vượt khó:

"Đến lúc này, chúng tôi đã thắng nhiều trận, xuất phát từ hệ thống phòng ngự chắc chắn. Tôi luôn nhấn mạnh các cầu thủ cần tuân thủ kỷ luật chiến thuật. Bằng cách đó chúng tôi mới phát huy hết sự chăm chỉ và khát khao. Cho dù Việt Nam dưới thời tôi chiến thắng trong mọi trận đấu nhưng đến với giải FIFA ASEAN Cup 2026, tôi xem mọi thứ đều mới mẻ và sẽ chinh phục danh hiệu lần đầu tiên. Những thành tích đã qua là quá khứ. Tôi muốn cùng đội tuyển Việt Nam hướng đến những thử thách mới hơn, khát khao hơn ở FIFA ASEAN Cup 2026".

Tuyển Việt Nam bước vào hành trình mới tại FIFA ASEAN Cup (Ảnh: MD)

Đánh giá về tình hình lực lượng khi mùa giải trong nước đã bắt đầu, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết việc các cầu thủ gặp khó khăn, chấn thương hay thể trạng mệt mỏi là điều khó tránh khỏi. Dù vậy, ông tin tưởng các nhân tố cũ và mới đều có hướng giải quyết phù hợp: "Hàng thủ có Adou Minh, hàng công có Minh Hoàng. Sự thay đổi là chắc chắn nhưng những nhân tố cũ sẽ có trọng trách gánh vác. Tôi tin rằng họ có thể hoàn thành nhiệm vụ khó khăn và chứng minh điều đó ở trên sân. Tôi cho rằng đó không phải là vấn đề lớn và đều có hướng giải quyết".

Tuyển Việt Nam có sự bổ sung nhiều gương mặt mới (Ảnh: MD)

Nói thêm về nhóm cầu thủ nhập tịch, Việt kiều cũng như quyết định trao trọng trách đội phó cho Đình Bắc, HLV Kim Sang-sik chia sẻ: "Các cầu thủ nhập tịch và cầu thủ Việt kiều lên đội tuyển lần này, tôi cho rằng đó là những lựa chọn tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Tôi chú trọng nhiều hơn vào sự trẻ trung của họ. Độ tuổi cũng là sự khác biệt nhất ở trong một đội tuyển. Có những người lớn, có những cầu thủ trung niên và gồm những người trẻ. Điều tốt nhất là tất cả họ đều có thể giao tiếp tốt, hỗ trợ nhau khi trở thành đồng đội. Đình Bắc trở thành đội phó thì sẽ có nhiều trách nhiệm hơn nữa với vai trò mới".

Trong khi đó, HLV Carles Cuadrat của Philippines tỏ ra khá thận trọng khi đối đầu với đội bóng đang xếp trên mình 40 bậc trên bảng xếp hạng FIFA: "Chúng tôi biết họ từng vô địch 2 giải đấu gần nhất trong khu vực. Chúng tôi biết đội hình của họ có nhiều cầu thủ giỏi, và họ cũng đang bổ sung thêm những gương mặt mới. Chúng tôi đã nghiên cứu đối thủ, xem lại băng hình, phân tích kỹ lưỡng và sẽ cố gắng thi đấu cạnh tranh. Philippines biết mình đang đối đầu một đội bóng xếp trên chúng tôi tới 40 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Vì vậy, dù họ được đánh giá cao hơn, chúng tôi vẫn phải cố gắng chơi đúng thứ bóng đá của mình để có điểm ngay từ trận đầu tiên".

HLV Carles Cuadrat cũng khẳng định Philippines sẽ không chọn lối chơi tử thủ: "Chúng tôi sẽ không cố gắng phòng ngự, không chơi để hướng đến tỷ số 0-0. Chúng tôi là một đội bóng yêu thích lối chơi tấn công. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu cống hiến, kiểm soát bóng tốt, và tôi hy vọng người hâm mộ sẽ được chứng kiến một trận đấu hay".