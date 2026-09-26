Sau khi phải tìm partner trên mạng, Linh Giang chọn đồng đội kém 15 tuổi tại Yoshi Pickleball Open

Trịnh Linh Giang đã công bố người đánh cặp tại Yoshi Open. Thay vì một tay vợt quen thuộc, anh quyết định thử sức cùng tài năng trẻ sinh năm 2012 Nguyễn Gia Hưng.

Cách đây ít ngày, Trịnh Linh Giang gây chú ý khi đăng story tìm partner cho nội dung đôi nam tại Yoshi Open, dù trước đó từng xuất hiện trong danh sách đăng ký cùng Robert Huy. Đến sát ngày thi đấu, tay vợt sinh năm 1997 mới chính thức công bố người sẽ đứng chung sân với mình.

Chia sẻ của Linh Giang trên fanpage của mình

Lựa chọn của Linh Giang là Nguyễn Gia Hưng, thành viên Jogarbola Team. Gia Hưng sinh năm 2012, kém người đàn anh 15 tuổi và là một trong những VĐV trẻ đáng chú ý của pickleball Việt Nam hiện nay.

Dù mới 14 tuổi, Gia Hưng đã sở hữu bảng thành tích nổi bật ở các giải trẻ. Tay vợt này từng cùng đội tuyển Việt Nam Kids giành HCĐ Pickleball World Cup, vô địch đôi nam U14 tại giải đấu này và giành HCV đôi nam U14 ở Giải vô địch các nhóm tuổi trẻ quốc gia 2026.

Tuy nhỏ tuổi nhưng Gia Hưng đã có rất nhiều thành tích

Tại Asia Pickleball Junior Open 2026 ở Thái Lan, Gia Hưng vô địch đôi nam U16 và giành HCB đôi nam U14. Cậu cũng từng bước thử sức ở hệ thống Open khi vô địch đôi nam trình 6.2 tại Quảng Ngãi Open.

Linh Giang thừa nhận đây là trải nghiệm mới khi đứng cùng một partner trẻ như Gia Hưng. Tay vợt sinh năm 1997 xem sự kết hợp này là thử thách dành cho bản thân, trong bối cảnh Yoshi Open quy tụ nhiều gương mặt mạnh như Quang Dương, Lý Hoàng Nam và Robert Huy.

Lựa chọn của Linh Giang càng đáng chú ý khi anh đang duy trì phong độ ổn định ở nội dung đôi nam, với sáu lần liên tiếp góp mặt trong trận chung kết tại các giải Open gần nhất. Thay vì tìm một đồng đội giàu kinh nghiệm để kéo dài chuỗi thành tích, Linh Giang chấp nhận bước vào giải đấu cùng partner nhỏ hơn mình tới 15 tuổi.

Thử thách mới dành cho Linh Giang

Sự kết hợp giữa một tay vợt đã được kiểm chứng ở nhiều giải Open và một tài năng trẻ sinh năm 2012 sẽ là một trong những cặp đấu đáng chờ đợi tại Yoshi Open. Kết quả vẫn còn ở phía trước, nhưng riêng quyết định của Linh Giang đã mang đến cho Gia Hưng cơ hội hiếm có để thử sức ở sân chơi có nhiều tay vợt hàng đầu Việt Nam.