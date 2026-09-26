Vì sao không có đơn vị nào ở Việt Nam có bản quyền FIFA ASEAN Cup?

Tính đến ngày 26/9, không có đơn vị nào ở Việt Nam công bố sở hữu bản quyền phát sóng các trận đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Dù giải đấu FIFA ASEAN Cup 2026 đã khởi tranh, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận mở màn gặp tuyển Philippines vào tối nay nhưng người hâm mộ bóng đá Việt Nam phải đón nhận thông tin đáng tiếc khi toàn bộ các trận đấu tại giải lần này, bao gồm cả những cuộc tranh tài của đội tuyển quốc gia, sẽ không xuất hiện trên bất kỳ nền tảng truyền hình hay trực tuyến nào tại Việt Nam.

Nguyên nhân cốt lõi dẫn đến tình trạng này bắt nguồn từ mức giá bản quyền quá đắt đỏ. Đối tác thương mại sở hữu quyền phân phối giải đấu từ FIFA đã đưa ra con số lên tới gần 3 triệu USD (tương đương khoảng 78 tỷ đồng). Trong bối cảnh kinh tế hiện tại, mức chi phí này vượt quá khả năng cân đối tài chính của các nhà đài và đơn vị truyền thông trong nước. Theo tìm hiểu, mặc dù một số đơn vị đã chủ động đàm phán và đưa ra mức giá đề xuất thấp hơn nhưng vẫn ở ngưỡng rất cao so với mặt bằng chung các giải đấu lớn, phía đối tác vẫn nhất quyết không đồng ý hạ giá. Sự bất đồng về bài toán thương mại đã khiến các cuộc thương thảo đi vào bế tắc, đẩy Việt Nam vào thế "trắng" bản quyền.

Người hâm mộ tại Việt Nam không thể xem các trận đấu của tuyển Việt Nam trên truyền hình (Ảnh: Như Hoàn)

Đội tuyển Việt Nam bước vào chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026 bằng trận ra quân gặp đội tuyển Philippines diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 26/9 tại bảng B.

Về mặt chuyên môn, HLV Kim Sang-sik đang phải đối mặt với bài toán nhân sự không hề dễ dàng ở hàng phòng ngự. Việc trung vệ trụ cột Nguyễn Thành Chung gặp chấn thương và phải nói lời chia tay giải đấu là tổn thất rất lớn. Cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC vốn là mắt xích quan trọng, đóng góp nhiều phút thi đấu nhất trong hành trình lên ngôi vô địch Đông Nam Á vừa qua của "Những chiến binh sao Vàng".

Để khỏa lấp khoảng trống này, ban huấn luyện đội tuyển đã sẵn sàng các phương án xáo trộn bộ ba trung vệ. Bùi Hoàng Việt Anh và tân binh nhập tịch Nguyễn Adou Minh hiện là hai cái tên chắc suất nhờ thể hình lý tưởng và phong độ ổn định trong màu áo CLB Công an Hà Nội. Vị trí còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa ba ứng viên: Nguyễn Nhật Minh với khả năng triển khai bóng thông minh, Lê Ngọc Bảo có lối chơi an toàn chắc chắn, và Phạm Xuân Mạnh giàu kinh nghiệm trận mạc. Bên cạnh đó, Phan Tuấn Tài hay Cao Pendant Quang Vinh cũng là những lựa chọn lệch trái tiềm năng. Trước mật độ thi đấu dày đặc, HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng sẽ linh hoạt xoay tua nhân sự nhằm bảo toàn lực lượng cho chặng đường dài phía trước.