Nóng: Việt Nam đã có bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026

Ngay sát giờ thi đấu, người hâm mộ Việt Nam đã có thể xem trực tiếp trận đấu của tuyển Việt Nam đấu Philippines tại FIFA ASEAN Cup.

Sau nhiều ngày chờ đợi, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã có thể theo dõi FIFA ASEAN Cup trên các nền tảng phát sóng chính thức trong nước. Bản quyền giải đấu được hoàn tất vào phút chót, ngay trước thời điểm đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với Philippines. Theo thỏa thuận, các trận đấu của giải có thể được phát sóng trên FPT Play, TV360 và MyTV.

Việc các đơn vị cùng chung tay hoàn tất thương vụ vào thời điểm sát giờ thi đấu giúp khán giả trong nước có thể theo dõi đội tuyển Việt Nam qua những nền tảng được cấp quyền.

Trước đó, vấn đề bản quyền FIFA ASEAN Cup khiến người hâm mộ đặc biệt quan tâm, nhất là khi đội tuyển Việt Nam chuẩn bị bước vào những trận đấu quan trọng. Việc hoàn tất thỏa thuận vào phút chót giúp giải tỏa mối lo về khả năng khán giả trong nước không thể xem trực tiếp các trận đấu của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Theo lịch thi đấu, lúc 19 giờ 30 ngày 26/9, đội tuyển Việt Nam chạm trán Philippines tại Bandung (Indonesia). Đây là trận đấu được người hâm mộ trong nước chờ đợi, trong bối cảnh thầy trò HLV Kim Sang-sik đặt mục tiêu tích lũy từng chiến thắng để hướng đến mục tiêu cao hơn tại giải đấu.