Xuân Son nguy cơ nghỉ hết FIFA ASEAN Cup

HLV Kim Sang-sik nói về việc rút Xuân Son ra sớm trong trận đấu ĐT Việt Nam 1-0 Philippines.

Tối 26/9, đội tuyển Việt Nam có chiến thắng 1-0 trước Philippines tại lượt trận ra quân bảng B FIFA ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son gặp chấn thương bắp đùi và đối mặt với nguy cơ phải chia tay giải đấu sớm.

Lần đầu tiên được giao trao băng thủ quân đá chính trong màu áo đội tuyển quốc gia, tiền đạo sinh năm 1997 thi đấu vô cùng năng nổ. Tuy nhiên, bi kịch xảy ra ở phút 60 trên sân Si Jalak Harupat (Bandung, Indonesia). Trong một nỗ lực dốc bóng phản công, Xuân Son bất ngờ trượt chân mà không va chạm với bất kỳ cầu thủ đối phương nào. Anh lập tức ngã gục xuống sân, ôm chặt bắp đùi sau với khuôn mặt đau đớn. Dù được các bác sĩ chăm sóc nhanh chóng, chân sút gốc Brazil vẫn dường như mếu máo, rời sân nhường chỗ cho Nguyễn Hai Long và nhường lại băng đội trưởng cho Nguyễn Đình Bắc.

Xuân Son mếu máo rời sân (Ảnh: TV360)

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik không giấu được sự lo lắng nhưng vẫn cố giữ sự bình tĩnh cho toàn đội.

"Xuân Son gặp vấn đề dạng căng cơ nên phải rút khỏi sân. Tuy nhiên, đây chưa phải chấn thương quá nghiêm trọng đối với sự nghiệp của Xuân Son, nhưng tôi không chắc học trò có thể trở lại sớm", nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ.

Ông cũng nhấn mạnh thêm vai trò của tiền đạo Nam Định đồng thời chuẩn bị cho các phương án nhân sự tiếp theo: "Xuân Son là nhân tố chủ chốt trong đội hình của chúng tôi. Tuy nhiên, đội tuyển vẫn có những phương án thay thế nếu Xuân Son không thể thi đấu ở các trận tiếp theo".

Dù mức độ tổn thương cụ thể còn chờ kết quả kiểm tra y tế chi tiết, chấn thương dạng căng cơ đùi thông thường cần từ vài tuần để bình phục hoàn toàn. Điều này đồng nghĩa với việc cơ hội để Xuân Son tiếp tục cống hiến tại chiến dịch ASEAN Cup năm nay là rất mong manh.

Sự vắng mặt của chân sút gốc Brazil sẽ là bài toán vô cùng hóc húa với ban huấn luyện. Xuân Son không chỉ là thủ lĩnh tinh thần khi Nguyễn Hoàng Đức vắng mặt, mà còn là mắt xích quan trọng nhất trên hàng công khi vừa cùng Đình Bắc. Đáng chú ý, chấn thương từ một pha trượt chân lần này làm gợi nhớ đến sự cố kinh hoàng ở chung kết ASEAN Cup 2024, nơi anh bị gãy hai xương chày và mác rồi phải mất gần một năm mới có thể trở lại thi đấu đỉnh cao.

Hiện tại, tuyển Việt Nam mới chỉ hoàn thành một phần ba chặng đường vòng bảng. Phía trước thầy trò HLV Kim Sang-sik là hai cuộc đối đầu nảy lửa gặp Thái Lan (29/9) và Pakistan (2/10). Trong bối cảnh thể thức giải đấu chỉ dành tấm vé vào chung kết cho đội dẫn đầu bảng, việc thiếu vắng Xuân Son sẽ buộc chiến lược gia người Hàn Quốc phải nhanh chóng đưa ra những tính toán chiến thuật mới để hiện thực hóa mục tiêu đi tiếp.