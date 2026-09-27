Cầu thủ giàu nhất thế giới, tài sài gấp 13 lần Ronaldo là ai?

Cầu thủ giàu nhất thế giới vừa bị CLB Thái Lan thanh lý hợp đồng.

Tờ Daily Mail đưa tin, chân sút 28 tuổi Faiq Bolkiah vừa chính thức chia tay Ratchaburi FC sau khi chấm dứt hợp đồng vào tháng 7 vừa qua. Trong suốt hơn 3 năm khoác áo đội bóng này, tiền đạo người Brunei chỉ có vỏn vẹn 18 lần ra sân. Đây được xem là nốt trầm tiếp theo trong sự nghiệp lận đận của cầu thủ được mệnh danh là "giàu nhất thế giới".

Faiq Bolkiah là cháu ruột của Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah. Dù không phải người thừa kế trực tiếp, Faiq vẫn nắm giữ khối tài sản cá nhân ước tính lên tới 16 tỷ bảng Anh nhờ gia thế hoàng gia. Để so sánh, hai siêu sao bóng đá thế giới là Lionel Messi và Cristiano Ronaldo hiện sở hữu khối tài sản lần lượt khoảng 1,2 tỷ USD và 1,1 tỷ USD (theo Forbes).

Faiq Bolkiah vừa bị CLB Thái Lan thanh lý hợp đồng (Ảnh: Getty)

Sinh ra tại Mỹ và từng theo học tại Trường Bradfield (Anh), Faiq Bolkiah bén duyên với bóng đá từ sớm và từng ăn tập tại các lò đào tạo trẻ danh tiếng như Southampton, Chelsea và Leicester City. Tuy nhiên, anh không thể chen chân vào đội hình chính và chia tay bóng đá Anh mà không có bất kỳ lần ra sân chuyên nghiệp nào cho đội một.

Năm 2020, anh chuyển sang Bồ Đào Nha khoác áo CS Marítimo nhưng cũng bị thanh lý hợp đồng sau chưa đầy một năm với vỏn vẹn 8 lần ra sân cho đội B và đội trẻ. Đỉnh cao sự nghiệp của Bolkiah gắn liền với bóng đá Thái Lan khi anh trở thành cầu thủ Brunei đầu tiên thi đấu tại Thai League 1 trong màu áo Chonburi FC (từ năm 2021) trước khi chuyển sang Ratchaburi FC vào tháng 6/2023. Tổng cộng trong gần 5 năm chơi bóng tại Thái Lan, anh chỉ thi đấu khoảng 50 trận.

Ở tuổi 28, việc bị thanh lý hợp đồng và rơi vào cảnh thất nghiệp là thử thách lớn với bất kỳ cầu thủ chuyên nghiệp nào. Dù vậy, Faiq Bolkiah hoàn toàn có thể tự tin nhờ "bệ đỡ" tài chính khổng lồ từ gia đình hoàng gia Brunei. Gia đình hoàng gia này cũng nổi tiếng với độ ăn chơi bậc nhất khi từng sở hữu bộ sưu tập hơn 7.000 siêu xe trị giá 5 tỷ USD, được bảo vệ nghiêm ngặt bởi lực lượng an ninh chuyên nghiệp.