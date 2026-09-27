Tuyển Việt Nam đón tin vui từ FIFA sau chiến thắng nhọc nhằn

Chiến thắng 1-0 trước Philippines giúp tuyển Việt Nam được nhận thêm tin vui từ FIFA.

Cụ thể, chiến thắng trước Philippines tại lượt mở màn FIFA ASEAN Cup 2026 giúp tuyển Việt Nam được cộng 3,67 điểm và tạm thời tăng 2 bậc, lên vị trí thứ 97 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA với 1240,69 điểm.

Tuyển Thái Lan cũng được cộng 1,71 điểm nhờ thắng Pakistan 4-0 ở trận đấu trước đó, vươn lên hạng 92 thế giới. Thái Lan thắng đậm hơn, nhưng được cộng điểm ít hơn tuyển Việt Nam. Điều này là do tuyển Pakistan có thứ hạng FIFA thấp hơn hẳn so với Philippines (198 so với 135).

Với 1240,69 điểm, tuyển Việt Nam chỉ còn kém Thái Lan (hạng 92 thế giới) 13,28 điểm. Con số này sẽ tiếp tục bị thu hẹp ở trận đấu lượt hai bảng B diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 29/9, nếu tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan.

Được biết, các trận đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026 không được FIFA áp dụng hệ số tính điểm tương đương với các giải đấu chính thức của FIFA như World Cup, Asian Cup hay vòng loại những giải đấu này.

Theo điều lệ FIFA ASEAN Cup 2026, các trận đấu của giải được tính điểm trên bảng xếp hạng FIFA dành cho nam với tính chất tương tự các trận giao hữu quốc tế diễn ra trong FIFA Days.

Với tuyển Việt Nam, toàn đội vừa trải qua một trận đấu không quá ấn tượng, phải rất khó khăn mới vượt qua được Philippines. Tuy nhiên, dù sao toàn đội cũng có khởi đầu thuận lợi ở FIFA ASEAN Cup, tiếp tục nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 27 trận (24 trận thắng) và tiếp tục cải thiện thứ hạng trên BXH FIFA.