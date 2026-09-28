Lê Giang Patrik cười tươi rói, tuyển Việt Nam đội mưa tập luyện chuẩn bị đấu Thái Lan

Đội tuyển Việt Nam tập luyện dưới cơn mưa nặng hạt ở Indonesia chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Thái Lan.

Tối ngày 27/9, đội tuyển Việt Nam có buổi tập diễn ra vào lúc 19h30, đúng khung giờ thi đấu trận gặp Thái Lan ngày 29/9 tại FIFA ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, thời tiết tại Bandung (Indonesia) không thuận lợi khi mưa nặng hạt kéo dài.

Dưới cơn mưa tầm tã tại sân tập, HLV Kim Sang-sik đã mang đến bầu không khí vô cùng sôi nổi và gắn kết khi trực tiếp xỏ giầy ra sân tham gia các bài tập cùng các học trò. Ngay từ đầu buổi tập, ông Kim Sang-sik khiến các cầu thủ bất ngờ khi hòa mình vào trò chơi "đá ma" cùng nhóm cầu thủ dự bị. Không chỉ đưa ra các chỉ đạo chuyên môn, nhà cầm quân này còn nhiệt tình di chuyển, lăn xả cứu những đường bóng khó và không ngần ngại thực hiện các pha tranh chấp ngay trên mặt sân ướt đẫm. Tiếng cười nói cùng sự tương tác gần gũi giữa vị thuyền trưởng và các tuyển thủ đã tạo nên không khí vô cùng thoải mái, giúp toàn đội giải tỏa áp lực tâm lý.

HLV Kim sang-sik đội mưa tập luyện cùng các cầu thủ

Bên cạnh yếu tố tinh thần, ban huấn luyện cũng có sự tính toán kỹ lưỡng về mặt giáo án nhằm đảm bảo thể lực và sức khỏe cho toàn đội dưới điều kiện thời tiết xấu. Các cầu thủ vừa thi đấu chính thức ở trận đấu trước được sắp xếp tập nhẹ và phục hồi ở khu vực có mái che để tránh bị ảnh hưởng bởi cơn mưa lớn. Trong khi đó, nhóm cầu thủ dự bị và các nhân tố cần rèn luyện thêm vẫn duy trì hoàn thành đầy đủ các bài tập chiến thuật ngoài trời dưới sự giám sát sát sao của HLV Kim Sang-sik.

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