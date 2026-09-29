HLV Kim Sang-sik đau lòng xin lỗi người hâm mộ Việt Nam vì Xuân Son

HLV Kim Sang-sik xin lỗi người hâm mộ, CLB Thép xanh Nam Định vì chấn thương của Xuân Son.

Đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào cuộc so tài duyên nợ với Thái Lan lúc 19h30 ngày 29/9 trong bối cảnh chịu nhiều bất lợi về mặt quân số. Trước giải đấu, HLV Kim Sang-sik đã không thể có sự phục vụ của Quang Hải và Thành Chung. Bước vào giải, danh sách chấn thương tiếp tục kéo dài khi tiền đạo chủ lực Xuân Son buộc phải chia tay đội tuyển, trong khi khả năng ra sân của Hoàng Đức vẫn còn bỏ ngỏ do chấn thương cơ háng chưa hồi phục hoàn toàn. Như vậy, 3 trong số 4 cầu thủ từng đeo băng đội trưởng gồm Quang Hải, Xuân Son và Hoàng Đức đều đứng trước nguy cơ vắng mặt.

Phát biểu trước buổi tập cuối cùng của tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận với Thái Lan, nhà cầm quân người Hàn Quốc không giấu nổi sự tiếc nuối khi Xuân Son phải rời hội quân để trở về Việt Nam ngay rạng sáng 29/9:

"Xuân Son gặp chấn thương và phải trở về Việt Nam vào rạng sáng mai. Với tư cách HLV trưởng, tôi cảm thấy rất đau lòng và đây cũng là tổn thất đáng tiếc đối với toàn đội. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ bóng đá Việt Nam, người hâm mộ Nam Định cũng như CLB Nam Định. Tôi hy vọng Xuân Son sẽ điều trị thật tốt, sớm bình phục và chúng ta có thể gặp lại cậu ấy trong màu áo đội tuyển Việt Nam với thể trạng khỏe mạnh".

Xuân Son đã chia tay tuyển Việt Nam về nước sáng nay (Ảnh: VFF)

Hướng đến chiến thắng trước Thái Lan

Trái ngược với tình cảnh sứt mẻ lực lượng của Việt Nam, đội tuyển Thái Lan mang tới ASEAN Cup 2026 đội hình mạnh nhất với hàng loạt ngôi sao chất lượng như Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat, Supachai Jaided và Nicholas Mickelson.

Thừa nhận đối thủ có sức mạnh vượt trội hơn so với trước, HLV Kim Sang-sik vẫn duy trì sự cẩn trọng nhưng đầy quyết tâm. Đứng trước cơ hội tái lập chiến thắng trước đồng nghiệp Anthony Hudson bên phía Thái Lan, chiến lược gia sinh năm 1976 nhấn mạnh tầm quan trọng của trận đấu:

"Trận gặp Thái Lan là cơ hội tốt để chúng tôi vươn lên vị trí nhất bảng và đây cũng là một trận đấu rất quan trọng để xác định đội vào chung kết. Trong buổi tập hôm nay, toàn đội sẽ dồn toàn bộ sức lực để chuẩn bị, với mục tiêu giành chiến thắng trong trận đấu ngày mai".

Tuyển Việt Nam tập trung toàn lực cho trận đấu với Thái Lan (Ảnh: VFF)

Bên cạnh đó, thuyền trưởng tuyển Việt Nam khẳng định ban huấn luyện đã tìm ra giải pháp phong tỏa sức mạnh của "Voi chiến":

"Chúng tôi đã phân tích Thái Lan qua video. Trước đây, chúng tôi cũng từng đối đầu với họ, vì vậy ban huấn luyện hiểu khá rõ đâu là điểm mạnh của Thái Lan và đâu là những điểm chúng tôi có thể khai thác. Các cầu thủ cũng đã nắm được những điều này. Điều quan trọng nhất lúc này là toàn đội duy trì thể trạng tốt và bước vào trận đấu ngày mai với trạng thái tốt nhất".

Đánh giá kỹ hơn về đối thủ vừa có chiến thắng ấn tượng trước Pakistan, ông Kim phân tích thêm:

"Thái Lan sở hữu nhiều cầu thủ có năng lực cá nhân và kỹ thuật thuộc nhóm tốt nhất Đông Nam Á. Tuyến giữa của họ cũng có nhiều cầu thủ sáng tạo, vì vậy chúng tôi có thể gặp một số khó khăn trong khâu phòng ngự. Tuy nhiên, hôm nay chúng tôi đã phân tích những điểm này qua video và sẽ tiếp tục chuẩn bị trên sân tập. Nếu toàn đội thực hiện tốt những gì đã chuẩn bị, tôi tin chúng tôi có thể hạn chế được sức mạnh của Thái Lan".

Điểm sáng lớn nhất của tuyển Việt Nam ở trận mở màn chính là màn ra mắt ấn tượng của tân binh Williams Minh Hoàng – người đã có quả căng ngang kiến tạo cho Đình Bắc ghi bàn. Đánh giá về học trò trẻ tuổi, ông Kim dành nhiều lời khen ngợi và kỳ vọng lớn vào sự phát triển của anh:

"Cậu ấy giỏi và còn rất trẻ. Cậu ấy mang lại nguồn năng lượng trẻ trung cho toàn đội. Tôi tin rằng cậu ấy không chỉ là một cầu thủ trẻ, mà nếu thích nghi tốt cùng toàn đội, cậu ấy sẽ trở thành một cầu thủ vô cùng quan trọng".