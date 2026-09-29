Cả ba tay vợt Pickleball Việt đều giành quyền vào Main Draw PPA Mỹ

Minh Quân, Vinh Hiển và Sophia Huỳnh cùng vượt qua vòng loại PPA Las Vegas. Đáng chú ý, Sophia có vé vòng chính ở cả ba nội dung, còn Vinh Hiển đi tiếp ở hai nội dung đôi.

Dù phải thi đấu ngoài trời trong điều kiện nắng gắt, gió lớn, Đỗ Minh Quân, Trương Vinh Hiển và Sophia Huỳnh vẫn vượt qua vòng loại để giành quyền vào Main Draw (vòng đấu chính) PPA Las Vegas. Ba tay vợt Việt Nam có khởi đầu thuận lợi trên đất Mỹ khi cùng đi tiếp ở các nội dung đôi nam, đôi nam nữ, đôi nữ và đơn nữ

Ở nội dung đôi nam, Minh Quân - Vinh Hiển thắng Zachary Champine - Dylan Flippin với tỷ số 11-6, 11-6. Tiếp đó, cả hai có chiến thắng áp đảo 11-0, 11-0 trước Gavin Fowler - Spencer Smith để giành vé vào vòng chính. Hai trận thắng liên tiếp mà không mất set nào là kết quả tích cực của cặp đôi Việt Nam trong ngày thi đấu vòng loại.

Vinh Hiển - Minh Quân thi đấu tự tin trước các đối thủ quốc tế (Ảnh: Sypik)

Ở nội dung đôi nữ, Sophia Huỳnh kết hợp cùng Aiko Yoshitomi và cũng đi tiếp sau hai chiến thắng cùng tỷ số 2-0. Sophia - Aiko lần lượt vượt qua Olivia Phillips - Maria Ford với tỷ số 11-6, 11-1 và Circa Luna Sacca - Maddy Rasmusen với tỷ số 11-8, 11-7.

Sophia Huỳnh và partner Aiko cũng vô cùng xuất sắc trong ngày thi đấu hôm nay

Vinh Hiển và Sophia còn sát cánh ở nội dung đôi nam nữ, nơi cả hai trải qua ba trận đấu để giành suất Main Draw.

Không chỉ thành công ở các nội dung đôi, Sophia Huỳnh còn giành vé vào vòng chính đơn nữ. Như vậy, cô góp mặt ở Main Draw cả ba nội dung đơn nữ, đôi nữ và đôi nam nữ.

PPA Las Vegas là giải đấu 1.000 điểm thuộc hệ thống PPA Tour, diễn ra từ ngày 28/9 đến 4/10 tại Darling Tennis Center, Mỹ.

Hiện nhánh đấu cập nhật cho các cặp vượt qua vòng loại chưa được công bố, nên các tay vợt Việt Nam vẫn chờ xác định đối thủ tại vòng chính. Sau ngày thi đấu đầu tiên thuận lợi, người hâm mộ có thêm lý do để chờ đợi màn thể hiện của ba tay vợt Việt Nam trước những thử thách tiếp theo tại Las Vegas.