Cuộc sống hiện tại của thủ môn Vozinha - người hùng World Cup hot toàn thế giới: "Tôi ước gì mình đừng nổi tiếng"

Thủ môn Vozinha ngán ngẩm với cuộc sống của người nổi tiếng.

Ở tuổi 40, Vozinha - thủ thành kỳ cựu của đội tuyển Cape Verde bất ngờ trở thành một trong những hiện tượng toàn cầu tại World Cup 2026. Màn trình diễn xuất thần trước tuyển Tây Ban Nha không chỉ mang về cho anh tấm vé đề cử danh giá cho Quả bóng Vàng (Ballon d'Or), mà còn biến anh thành một ngôi sao truyền thông chỉ sau một đêm. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang đến quá nhanh là nỗi băn khoăn của một cầu thủ vốn quen thuộc với sự riêng tư.

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tờ The Observer, Vozinha thừa nhận sự nổi tiếng đột ngột đã đảo lộn hoàn toàn cuộc sống thường nhật của anh.

"Tôi không còn sự riêng tư nữa, hoặc ít nhất là kém hơn rất nhiều so với trước đây. Bây giờ, mỗi khi bước ra ngoài hay vào một nhà hàng, luôn có người muốn chụp ảnh, xin chữ ký, hoặc tệ hơn là âm thầm quay lén tôi. Đó là thay đổi lớn nhất và có lẽ tôi chẳng thể làm gì để ngăn cản".

Thủ môn Vozinha không thoải mái khi làm người nổi tiếng (Ảnh: Getty)

Cơn sốt xung quanh Vozinha bùng nổ mạnh mẽ trên không gian mạng. Từ một tài khoản cá nhân khiêm tốn với 56.000 người theo dõi, lượng tương tác trên Instagram của anh đã vượt mốc một triệu chỉ trong vài giờ sau trận đấu lịch sử. Thủ thành 40 tuổi nhớ lại cảm giác ngơ ngác khi một nhân viên phục vụ ăn uống thông báo tin này, hay khoảnh khắc nữ phóng viên kênh CazéTV giơ chiếc điện thoại cho anh xem tại khu vực phỏng vấn hỗn hợp. Để tránh bị xao nhãng và rơi vào cái bẫy của sự chú ý, Vozinha đã lập tức tắt toàn bộ thông báo ứng dụng.

Sự nổi tiếng đột ngột cũng mang đến vô số lời mời hợp tác thương mại. Mặc dù nhiều thương hiệu săn đón, Vozinha chọn cách giữ mình khi đang thi đấu và chỉ nhận duy nhất một hợp đồng quảng cáo với UFL Mobile. Anh khẳng định quan điểm sống rõ ràng khi từ chối tất cả các lời đề nghị liên quan đến thuốc lá, đồ uống có cồn hay cá cược.

Nói về khía cạnh mặt tối của sự chú ý, ngôi sao vừa đầu quân cho câu lạc bộ Colo-Colo (Chile) thẳng thắn: "Nhiều người khao khát được nổi tiếng nhưng họ chỉ nhìn thấy bề nổi màu hồng. Nếu được chọn lại giữa hiện tại và trước đây, tôi vẫn thích cuộc sống bình yên trước kia hơn".

Anh cũng chia sẻ rằng không chỉ bản thân mà cả những người thân trong gia đình đều đang phải học cách thích nghi và tự thiết lập các ranh giới bảo vệ trước áp lực từ công chúng. Dù vậy, Vozinha vẫn trân trọng những giá trị tích cực mà hiệu ứng World Cup mang lại cho quê nhà. Việc thi đấu thăng hoa đã giúp tên tuổi đất nước Cape Verde được biết đến rộng rãi hơn trên bản đồ thế giới. Dù quyết định hoãn kế hoạch giải nghệ để tiếp tục thi đấu và hướng tới Copa Libertadores cùng Colo-Colo, người gác đền 40 tuổi vẫn giữ sự khiêm tốn:

"Thật tuyệt khi được xem như một đại sứ, nhưng đây là chiến công của cả tập thể. Chúng tôi đã làm nên lịch sử, và điều tuyệt vời nhất là có thể tận dụng đà phát triển này để góp phần xây dựng đất nước cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Cape Verde".