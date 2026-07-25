Thủ môn Vozinha 40 tuổi đỉnh cao đời người: Thất nghiệp suýt giải nghệ, xuất thần ở World Cup thành ngôi sao có bến đỗ mới

Ở tuổi 40, người hùng World Cup Vozinha chính thức có bến đỗ mới.

Từ nguy cơ phải treo găng vì hết hạn hợp đồng, thủ thành kỳ cựu Vozinha của tuyển Cape Verde vừa mở ra chương mới đầy ngoạn mục trong sự nghiệp khi chính thức đạt thỏa thuận gia nhập Colo Colo - một trong những câu lạc bộ giàu truyền thống nhất bóng đá Chile.

Trước khi bước vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, người chiến binh 40 tuổi rơi vào tình cảnh tương lai bất định sau khi chia tay CLB Chaves (Bồ Đào Nha) hồi cuối tháng 6. Tưởng chừng rào cản tuổi tác sẽ khép lại sự nghiệp chơi bóng đỉnh cao, nhưng màn trình diễn bùng nổ tại World Cup 2026 đã hoàn toàn đảo ngược cục diện.

Vozinha có bến đỗ mới ở tuổi 40 (Ảnh: AP)

Không chỉ dừng lại ở tấm vé vào Đội hình tiêu biểu World Cup 2026 do người hâm mộ toàn cầu bình chọn, "lão tướng" 40 tuổi còn tạo nên một cơn sốt truyền thông vô tiền khoáng hậu. Trang Instagram cá nhân của anh có cú nhảy vọt kỷ lục từ 50.000 lên chạm mốc 29,5 triệu người theo dõi, đưa Vozinha vượt qua hàng loạt huyền thoại như Iker Casillas, Manuel Neuer hay Emiliano Martínez để trở thành thủ môn được theo dõi nhiều nhất hành tinh trên mạng xã hội.

Sức hút mãnh liệt ấy đã biến anh thành tâm điểm săn đón trên thị trường chuyển nhượng, mà đỉnh điểm là thỏa thuận gia nhập gã khổng lồ Colo Colo của bóng đá Chile. Chủ tịch Colo Colo, ông Anibal Mosa, hào hứng xác nhận hai bên đã hoàn tất thỏa thuận miệng và sẵn sàng chào đón tân binh đặc biệt này tại đại bản doanh Estadio Monumental. Chia sẻ về bước ngoặt ở độ tuổi chạm ngưỡng 40, Vozinha bộc bạch rằng anh vẫn cảm thấy thể lực sung mãn và tràn đầy khao khát thi đấu thêm ít nhất 2 năm nữa. "Thần giữ đền" của Cape Verde nhấn mạnh nguyện vọng tìm kiếm một đội bóng thực sự coi trọng năng lực chuyên môn và đóng góp của anh trên sân cỏ, thay vì chỉ biến anh thành một công cụ làm hình ảnh hay chạy theo những cơn sốt ảo trên mạng xã hội.

Chủ tịch Colo Colo, ông Anibal Mosa, xác nhận hai bên đã thống nhất mọi điều khoản bằng lời: "Vozinha sẽ là cầu thủ của Colo Colo. Cậu ấy sẽ sang Chile, hoàn tất các bài kiểm tra y tế rồi chính thức được giới thiệu với người hâm mộ tại Estadio Monumental".

Nói về quyết định tiếp tục chặng đường chơi bóng đỉnh cao ở độ tuổi chạm ngưỡng 40, Vozinha khẳng định bản thân vẫn tràn đầy nhiệt huyết và muốn thi đấu thêm ít nhất 2 năm nữa. Thủ thành người Cape Verde chia sẻ nguyện vọng tìm kiếm một đội bóng thực sự coi trọng yếu tố chuyên môn thay vì chỉ nhìn vào giá trị truyền thông hay những cơn sốt mạng xã hội sau kỳ World Cup bùng nổ.

Bản hợp đồng gia nhập Colo Colo không chỉ mở ra cái kết có hậu cho "người gác đền" Cape Verde, mà còn đánh dấu bước chuyển mình ngoạn mục của một biểu tượng vươn lên từ nghịch cảnh tại World Cup 2026.