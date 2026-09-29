Tuyển PUBG Mobile Việt Nam lỡ hẹn huy chương ASIAD 20, Thái Lan giành HCV

Sau hai ngày tranh tài tại Nhật Bản, đội tuyển PUBG Mobile Việt Nam khép lại hành trình ASIAD 20 ở vị trí thứ 4, đứng sau Thái Lan, Trung Quốc và Pakistan. Dù chưa thể mang về huy chương, các tuyển thủ vẫn để lại dấu ấn đáng nhớ với hai lần liên tiếp giành Top 1.

Trải qua hai ngày thi đấu 28 - 29/09 tại trung tâm Aichi Sky Expo, Đội tuyển Quốc gia PUBG Mobile Việt Nam đã thi đấu toàn bộ 12 trận đấu căng thẳng trước 11 đội tuyển hàng đầu châu Á, gồm Trung Quốc (chủ nhân Huy chương Vàng ASIAD 19), Đài Bắc Trung Hoa, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Jordan, Malaysia, Myanmar, Pakistan, Uzbekistan và chủ nhà Nhật Bản.

Chung cuộc, các tuyển thủ Việt Nam giành tổng cộng 95 điểm và xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng. Thái Lan là đội giành Huy chương Vàng, trong khi Huy chương Bạc và Đồng lần lượt thuộc về Trung Quốc và Pakistan.

Việt Nam xếp thứ 4 chung cuộc tại bộ môn PUBG Mobile, Thái Lan giành HCV

Dù kết quả chưa như kỳ vọng, đội tuyển PUBG Mobile Việt Nam vẫn cho thấy khả năng cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ mạnh nhất châu lục. Ngay trong ngày thi đấu mở màn, đoàn quân của HLV Lê Quang Huy đã có hai lần giành Top 1 liên tiếp ở trận 4 và trận 5, qua đó vươn lên nhóm dẫn đầu và gây sức ép lớn lên các ứng viên huy chương.

Đây là lần thứ hai PUBG Mobile Việt Nam góp mặt tại đấu trường ASIAD. Đội hình lần này gồm các tuyển thủ Võ Minh Thắng (HàDè), Nguyễn Anh Quân (Win), Phạm Văn Hiếu (Zhius), Phạm Văn Trung (Bowz) và Nguyễn Ngọc Thiện (Topz), dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Lê Quang Huy (Cii). Tất cả đều là thành viên nòng cốt của câu lạc bộ Team Flash ở bộ môn PUBG Mobile.

Dù chưa mang về huy chương ASIAD, ĐTQG PUBG Mobile đã để lại ấn tượng với 2 trận Top 1 liên tiếp



Trước khi đại diện cho PUBG Mobile Việt Nam thi đấu tại ASIAD 20, các tuyển thủ đã có một năm 2026 thi đấu ấn tượng trong màu áo Team Flash. Đội hình này liên tiếp vô địch hai giải quốc nội là 2026 PMPL VN Spring và 2026 PMPL VN Fall. Đây cũng là môi trường rèn luyện, cọ xát thường xuyên do VNGGames và VIRESA phối hợp tổ chức từ năm 2025.

Ở đấu trường thế giới, tập thể này cán đích ở vị trí thứ 7 tại 2026 PUBG Mobile World Cup, mang về 137.500 USD tiền thưởng. Đây là thành tích tốt nhất của một đại diện Việt Nam sau ba kỳ góp mặt tại PMWC.

Các chàng trai PUBG Mobile Việt Nam xứng đáng nhận được sự ủng hộ và ghi nhận từ cộng đồng

PUBG Mobile là một trong ba bộ môn thể thao điện tử trọng điểm của Việt Nam tại ASIAD 20, bên cạnh Liên Minh Huyền Thoại (thi đấu từ ngày 29/9 đến 2/10) và NARAKA: Bladepoint, bộ môn đã mang về Huy chương Đồng trước đó. Tựa game sinh tồn trên di động này do VNGGames trực tiếp vận hành tại thị trường Việt Nam và từng đóng góp tổng cộng 5 huy chương (1 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ) cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 và 32.