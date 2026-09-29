19h30 hôm nay ĐT Việt Nam đấu Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup: Vắng Xuân Son, Đình Bắc - Hoàng Hên gánh vác hàng công?

Đội tuyển Việt Nam đối đầu đội tuyển Thái Lan lúc 19h30 ngày 29/9 tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Thông tin trước trận đấu

Vào lúc 19h30 ngày 29/9, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào cuộc so tài duyên nợ với đại kình địch Thái Lan tại ASEAN Cup 2026.

Ảnh: VFF

Nhận định trận đấu

Tuyển Thái Lan bước vào màn so tài này với lợi thế tinh thần lớn sau chiến thắng đậm 4-0 trước Pakistan ở ngày ra quân. Việc các câu lạc bộ bắt buộc phải nhả quân trong đợt FIFA Days giúp "Voi chiến" quy tụ đầy đủ dàn anh tài xuất sắc nhất. Đáng chú ý, ngôi sao số một Chanathip Songkrasin đã được dưỡng sức trọn vẹn ở trận mở màn để sẵn sàng cho cuộc tiếp đón Việt Nam.



Ở chiều ngược lại, tuyển Việt Nam khởi đầu bằng thắng lợi tối thiểu 1-0 trước Philippines nhờ pha lập công của Đình Bắc. Tuy nhiên, niềm vui của thầy trò HLV Kim Sang Sik không thực sự trọn vẹn khi tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son gặp chấn thương nặng và đối mặt nguy cơ chia tay toàn bộ giải đấu. Mất đi trung phong cắm uy lực là tổn thất rất lớn, buộc nhà cầm quân người Hàn Quốc phải linh hoạt điều chỉnh và trông chờ vào những nhân tố như Đình Bắc, Hoàng Hên hay Williams Minh Hoàng để khỏa lấp khoảng trống trên hàng công.

Dù lịch sử đối đầu gần đây nghiêng về phía Việt Nam với 3 chiến thắng trong 5 lần đụng độ gần nhất – bao gồm hai chức vô địch ASEAN Cup liên tiếp vào các năm 2024 và 2026, HLV Kim Sang Sik thừa nhận những con số quá khứ chỉ còn mang tính chất tham khảo.

Về mặt nhân sự dự kiến, Thái Lan nhiều khả năng sẽ tung ra sân bộ khung mạnh nhất với Patiwat, Nattapong, Chaiyaphon, Bihr, Sarach Yooyen, Chanathip, Teerasak, Kaman, Jude Soonsup-Bell, Seksan và Suphanan.

Bên phía Việt Nam, HLV Kim Sang Sik có thể tin dùng Lê Giang Patrik, Tiến Anh, Adou Minh, Việt Anh, Xuân Mạnh, Quang Vinh, Thành Long, Tài Lộc, Đình Bắc, Hai Long và Hoàng Hên.