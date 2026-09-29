Chưa đấu ĐT Việt Nam, hậu vệ Thái Lan đã tuyên bố ngạo nghễ: "Giờ chúng tôi mạnh hơn trước rồi"

Cầu thủ tuyển Thái Lan tự tin thắng tuyển Việt Nam tối nay 29/9.

Trước thềm cuộc đại chiến tại bảng B FIFA ASEAN Cup, hậu vệ Chaiyaphon Otton khẳng định đội tuyển Thái Lan đang có lực lượng tối ưu và tự tin hướng tới một chiến thắng trước tuyển Việt Nam. Dù cuộc đối đầu giữa Thái Lan và Việt Nam luôn mang tính chất căng thẳng, Chaiyaphon Otton – hậu vệ 23 tuổi đang khoác áo Port FC tỏ ra rất tự tin vào sự chuẩn bị của "Voi chiến". Đánh giá về tương quan lực lượng, cầu thủ này nhấn mạnh đội tuyển Thái Lan hiện tại sở hữu sức mạnh vượt trội hơn so với lần chạm trán gần nhất giữa hai đội ở chung kết giải vô địch Đông Nam Á ASEAN Cup. Cơ sở cho sự tự tin này đến từ việc các câu lạc bộ tại Thai League đã tạo điều kiện tối đa, giúp huấn luyện viên Anthony Hudson quy tụ đầy đủ những nhân tố tốt nhất. Việc có được quân số trọn vẹn giúp ban huấn luyện dễ dàng triển khai các ý đồ thuật, nâng cao tính liên kết và sức mạnh tổng thể của toàn đội.

"Hiện tại, tất cả cầu thủ đều có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu với Việt Nam. Chắc chắn trận đấu ngày mai sẽ khác với trận chung kết ASEAN Cup trước đây. Khi đó, chúng tôi không có đầy đủ lực lượng như hiện tại. Đội hình lần này đã sẵn sàng hơn và tôi nghĩ chúng tôi có thể làm tốt hơn trước", Chaiyaphon Otton cho biết.

Hậu vệ tuyển Thái Lan tự tin trước trận đấu với tuyển Việt Nam (Ảnh: Ballthai)

Chaiyaphon bày tỏ sự tin tưởng rằng Thái Lan đã sẵn sàng về cả thể lực lẫn tinh thần để vượt qua Việt Nam ở lượt trận thứ hai, qua đó tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào chung kết.

"Cá nhân tôi rất quyết tâm và chắc chắn muốn đánh bại Việt Nam. Lần này, chúng tôi muốn vượt qua họ và đi tiếp vào chung kết", hậu vệ tuyển Thái Lan tuyên bố.

Ở lần chạm trán gần nhất tại chung kết giải vô địch Đông Nam Á, Thái Lan gặp không ít khó khăn về mặt nhân sự. Tuy nhiên trong cuộc đối đầu này, sự trở lại của các nhân tố trụ cột cùng sự bổ sung chất lượng đã giúp đại diện xứ chùa vàng tự tin hướng tới chiến thắng. Do giải đấu chỉ chọn đội nhất bảng giành vé đi tiếp, trận đấu tối nay lúc 19h30 giữa Việt Nam và Thái Lan hứa hẹn sẽ vô cùng căng thẳng và quyết liệt.