Xuân Son chấn thương trở về nhà cùng vợ con cổ vũ ĐT Việt Nam đấu Thái Lan

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son chia tay tuyển Việt Nam vì chấn thương, về nhà cùng gia đình cổ vũ tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với ĐT Thái Lan tối ngày 29/9 trong khuôn khổ FIFA ASEAN Cup 2026. Trước thềm trận đấu này, tuyển Việt Nam nhận tin không vui khi tiền đạo Xuân Son dính chấn thương ở phút 60 trong trận ra quân gặp đối thủ Philippines diễn ra vào ngày 26/9 sau một pha bứt tốc phản công. Theo kết luận từ bác sĩ tại Indonesia, chân sút này dự kiến sẽ phải nghỉ thi đấu từ 4 đến 6 tuần để phục hồi hoàn toàn.

Sáng sớm ngày 29/9, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã đáp chuyến bay xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội). Anh trở về Nam Định với gia đình, tối cùng ngày Xuân Son nằm ở nhà cùng vợ và các con trai cổ vũ tuyển Việt Nam thi đấu.

Xuân Son nằm xem tuyển Việt Nam với vợ con (Ảnh: NVCC)

Tuyển Việt Nam động viên Xuân Son (Ảnh: Tử Bình)

Ở trận đấu này, khép lại hiệp một, Thái Lan tạm dẫn trước với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất ở phút thứ 10 của Sarach Yooyen. Xuất phát từ pha phá bóng không dứt khoát của Nguyễn Adou Minh, Sarach tung cú sút xa uy lực đánh bại thủ thành Patrik Lê Giang. Dù rơi vào thế bị dẫn bàn, Việt Nam vẫn nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ và đã tạo ra một số cơ hội nguy hiểm. Đáng chú ý nhất là ở phút 37, Võ Hoàng Minh Khoa có đường chọc khe tinh tế cho Tài Lộc thoát xuống vượt qua thủ môn Anuin rồi bấm bóng vào lưới trống, nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã hủy bàn thắng vì lỗi việt vị.

Tuyển Việt Nam gặp khó khăn trong hiệp 1 trận đấu với Thái Lan