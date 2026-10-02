Luôn biết chiều ý game thủ, PUBG Mobile xứng đáng là tựa game phải có trên điện thoại

Nếu phải chọn một tựa game đầy đủ mọi yếu tố, từ giải trí vui vẻ với vô vàn điều mới mẻ để khám phá, "tryhard" thể hiện kỹ năng, cho đến bệ phóng theo đuổi Esports chuyên nghiệp, PUBG Mobile chắc chắn là cái tên xứng đáng được nhắc tới đầu tiên.

8 năm kể từ khi ra mắt thị trường Việt Nam, PUBG Mobile không chỉ giữ vững vị thế mà còn liên tục bứt phá để khẳng định đẳng cấp của một tựa game thường dẫn đầu xu hướng. Điểm mấu chốt làm nên thành công này chính là chiến lược "chiều chuộng" cộng đồng người hâm mộ hết mực. Cứ qua mỗi phiên bản cập nhật, tựa game giải trí này lại mang đến hàng loạt nội dung chất lượng, minh chứng rõ nét cho danh xưng một siêu phẩm "must-have, must-try" trên smartphone của người trẻ.

PUBG Mobile xứng đáng là tựa game “must have, must try” trên điện thoại của game thủ

Lắng nghe đề xuất, biến mong muốn của game thủ thành hiện thực

Giá trị cốt lõi giữ chân người chơi lâu nhất vẫn chính là chất lượng trải nghiệm trong game, và PUBG Mobile ghi điểm nhờ việc liên tục lắng nghe, đủ khả năng biến các đề xuất của cộng đồng thành tính năng thực tế. Về kỹ thuật, đồ họa được tối ưu qua từng phiên bản, mức khung hình 90 FPS và 120FPS được mở cho các thiết bị đời mới, đáp ứng mong muốn về một trải nghiệm bắn súng mượt mà, chuẩn trải nghiệm Esports.

Nhiều cơ chế từng là "niềm ao ước" trên các diễn đàn nay đã trở thành nét đặc trưng của tựa game, như Tháp Hồi Sinh - giúp gọi lại các đồng đội đã gục ngã hay tính năng cõng đồng đội bị knock chạy vào bo, vừa giúp tăng chiều sâu chiến thuật vừa gắn kết tinh thần đồng đội.

Nếu muốn đổi gió “chạy bo” truyền thống, game thủ có thể chọn các chế độ thú vị khác

Song song đó, lối chơi trọng tâm của PUBG Mobile được làm mới theo từng mùa mà không đánh mất DNA cốt lõi. Bên cạnh chế độ chạy bo, loot đồ đầy tcạnh tranh, game thủ có thể đổi gió với Chế độ Hỏa lực (Payload) cùng trực thăng và súng phóng lựu RPG, Metro Royale thiên về khai thác tài nguyên, hay những sự kiện chủ đề xoay vòng như đại chiến robot Mecha, võ thuật truyền thống, sinh tồn giữa bầy zombie. Mỗi bản cập nhật vì thế là mỗi trải nghiệm khác biệt, nhưng vẫn đủ quen thuộc để người chơi không bỡ ngỡ trước những sự đổi mới.

Bước tiến đáng chú ý nhất là việc PUBG Mobile trao quyền sáng tạo cho chính người chơi. Ra mắt năm 2023 đúng dịp game tròn 5 tuổi, chế độ World of Wonder (WOW) cho phép game thủ tự thiết kế bản đồ và luật chơi riêng, biến thế giới sinh tồn thành một vũ trụ minigame khổng lồ từ đua xe, giải đố đến parkour. Tại lễ bế mạc 2025 PMGC, nhà sản xuất Rick Li cũng nhấn mạnh việc tiếp tục đầu tư cho World of Wonder, nền tảng nội dung do người dùng tạo ra của PUBG Mobile. Từ chỗ chỉ là người chơi đơn thuần, game thủ giờ đây có thể trở thành người sáng tạo nội dung, và có thêm một lý do đủ lớn giúp họ luôn muốn đăng nhập mỗi ngày

Chế độ WOW cho phép game thủ thỏa sức sáng tạo

Biến thế giới ảo thành tụ điểm văn hóa đại chúng

Nếu đổi mới gameplay giúp PUBG Mobile giữ chân người chơi cũ, thì việc hợp tác với các thương hiệu văn hóa - giải trí đình đám lại là "chìa khóa" mở cửa đón nhiều cộng đồng mới. Gần 10 năm qua, các đối tác của tựa game trải dài từ đa vũ trụ lĩnh vực Anime, điện ảnh, âm nhạc cho đến siêu xe, nhiều đến mức hiếm tựa game di động nào sánh kịp. Thế nhưng điều đáng nói không nằm ở số lượng, mà là cách PUBG Mobile biến mỗi “màn bắt tay” thành giá trị thực cho người chơi.

Điểm chung dễ nhận thấy nhất là các thương vụ hợp tác của PUBG Mobile hiếm khi dừng ở việc chỉ giới thiệu vài bộ trang phục in-game mới. Thay vào đó, các vũ trụ văn hóa - giải trí được đưa thẳng vào chiến trường, tái hiện các nhân vật, bối cảnh, kỹ năng đặc trưng và cả những cơ chế riêng để làm mới gameplay. Game thủ vì thế không chỉ được đóng vai các nhân vật yêu thích để chiến đấu mà thực sự được sống trong thế giới ấy, chẳng hạn có thể hóa thân thành Titan (IP Attack On Titan) giữa trận đấu hay thi triển nhẫn thuật ngay giữa làng Lá (Naruto: Shippuden). Cách làm này vừa chiều lòng nhóm fan của các thương hiệu, vừa mang lại cảm giác mới mẻ cho cả những game thủ PUBG Mobile lâu năm.

Nhiều sự kiện hợp tác của PUBG Mobile kết hợp những thương hiệu Manga, Anime nức tiếng như Attack On Titan, Naruto: Shippuden, Dragon Ball Super… khiến game thủ sướng rơn

Giá trị thứ hai nằm ở khả năng kết nối cộng đồng. Mỗi màn hợp tác là một cánh cửa đón tệp người chơi mới: fan anime tìm đến PUBG Mobile vì yêu thích hóa thân thành các nhân vật họ hâm mộ, những người mê xe thì vì cơ hội trải nghiệm những mẫu siêu xe đình đám, cộng đồng K-pop thì muốn hòa chung nhịp đập cùng các thần tượng theo cách sáng tạo,... Ở chiều ngược lại, game thủ PUBG Mobile lâu năm có thêm lý do mới để rủ bạn bè cùng nhảy dù, chạy bo. Như vậy, chiến lược hợp tác thương hiệu của PUBG Mobile không chỉ làm đẹp cho trò chơi mà còn trực tiếp nuôi dưỡng và mở rộng cộng đồng.

Quan trọng hơn, việc liên tục bắt tay với những thương hiệu phổ biến thế giới giúp cho PUBG Mobile luôn có mặt trong dòng chảy văn hóa đại chúng. Với một tựa game đã gần chạm mốc thập kỷ, thử thách lớn nhất là không bị xem là "cũ" trong mắt cộng đồng. Mỗi đợt hợp tác chính là một lần trò chơi được làm mới mình trong mắt người chơi lẫn công chúng, đưa PUBG Mobile vượt khỏi hình ảnh một game bắn súng thuần túy để trở thành điểm hẹn giải trí, nơi mọi sở thích đều có thể gặp nhau.

Lần hợp tác cùng BLACKPINK của PUBG Mobile và concert ảo “The Virtual” (năm 2022) khiến nhiều game thủ vỡ òa

Cũng vì vậy, các màn hợp tác ngày càng không dừng lại trong game mà xuất hiện ra ngoài đời thực qua những lễ hội hay sự kiện offline tại nhiều khu vực. Hiện tại PUBG Mobile là nền tảng có khả năng tiếp cận hàng triệu người trẻ trên toàn cầu với hơn 1,7 tỷ lượt tải về, tính đến thời điểm năm 2026. Vì vậy, những đối tác sở hữu thương hiệu uy tín và sức hút sẵn có cũng sẵn sàng mang lại thêm nhiều người chơi mới cho PUBG Mobile, đồng thời là chất liệu để gắn kết cộng đồng game thủ đang ngày càng phát triển.

Mối quan hệ đôi bên cùng có lợi ấy giải thích vì sao chiến lược hợp tác của PUBG Mobile bền bỉ suốt gần 10 năm, chứ không phải những cú bắt trend nhất thời và đỉnh cao của nó đã được thể hiện rõ tại giải đấu 2025 PMGC.

APG TOP là game thủ vinh dự nhận chiếc siêu xe Porsche Cayenne khi trở thành FMVP của 2025 PMGC.

2025 PMGC là giải đấu Esports quy mô bậc nhất từ trước tới nay của PUBG Mobile, với chuỗi hoạt động kéo dài cả tháng theo mô hình thể thao - văn hóa - giải trí đích thực.

Dấu ấn hợp tác thương hiệu xuất hiện ở mọi tầng của giải, từ thiết bị thi đấu, công nghệ sạc chính thức đến phần thưởng Porsche Cayenne dành cho MVP. Mẫu siêu xe vốn quen thuộc trong game nay đã trở thành phần thưởng thực tế. Ngay tại lễ bế mạc, PUBG Mobile còn công bố hợp tác Ferrari cho năm 2026, biến giải đấu này thành sân khấu lý tưởng để ra mắt đối tác mới. Qua 2025 PMGC, việc hợp tác thương hiệu không chỉ làm mới trải nghiệm in-game mà còn đưa sự kiện Thể thao điện tử lớn nhất năm của PUBG Mobile trở thành một lễ hội văn hóa, nơi thế giới ảo và đời thực hòa làm một.

Hơn 8 năm kể từ khi ra mắt, PUBG Mobile đã có chiến lực “hợp tác IP” ấn tượng khi liên tục mang đến cho game thủ những màn hợp từ các thương hiệu văn hóa - giải trí nổi tiếng

Bền bỉ "chiều" người chơi, PUBG Mobile giữ vững ngôi vương

Nhìn lại hành trình 8 năm, có thể thấy PUBG Mobile không giữ chân game thủ chỉ bằng một "cú hit" đơn lẻ, mà bằng một hệ sinh thái được vun đắp đồng bộ. Gameplay đổi mới giữ cho trải nghiệm luôn chất lượng, WOW biến người chơi thành người sáng tạo, các thương hiệu văn hóa - giải trí đưa nhiều cộng đồng mới vào game, trong khi Esports biến tất cả nội dung trở thành niềm tự hào chung vượt ra ngoài màn hình điện thoại. Mỗi mắt xích đều có bổ trợ cho nhau, tạo nên vòng tuần hoàn chuẩn mực mà ít tựa game nào sánh được.

Với sự đồng hành của VNGGames, PUBG Mobile ngày càng thu hút game thủ và xây dựng được cộng đồng vững mạnh

Tại Việt Nam, sự đồng hành của VNGGames giúp những nội dung đẳng cấp toàn cầu ấy đến với game thủ trong nước một cách trọn vẹn. Việc liên tục cập nhật, lắng nghe phản hồi để tinh chỉnh từng chi tiết chính là lời khẳng định rõ ràng của VNGGames và PUBG Mobile về cam kết mang tới những nội dung chất lượng nhất cho cộng đồng. Và khi người chơi luôn được đặt ở trung tâm trong suốt gần cả thập kỷ, không khó hiểu vì sao PUBG Mobile vẫn giữ vững vị thế dẫn đầu làng game Việt, xứng đáng là cái tên phải có trên điện thoại của mọi game thủ.

PUBG Mobile: Là game di động chơi trên điện thoại, ra mắt năm 2018. Game do Tencent phát triển. Tại Việt Nam, PUBG Mobile do VNGGames phát hành.



PUBG PC: (tên chính thức: PUBG: Battlegrounds) là phiên bản gốc, ra mắt năm 2017, chơi trên PC. Game do PUBG Studios thuộc Krafton phát triển và phát hành trên Steam, miễn phí từ năm 2022. Tại Việt Nam, game không được phát hành chính thức.



